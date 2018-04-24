Kanal İstanbul'a komşu lojistik üs

Yurt İçi Nakliyecilerinin içinde bulundukları sektörün sorunlarını sektör mensupları ile paylaşmak, çözümlere birlikte ulaşmak ve yenilikleri hayata geçirmek için tek çatı altında toplama amacıyla geçen yıl kurulan YDN’nin sektör açısından önemli bir eksikliği gidermesi bekleniyor.