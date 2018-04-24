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Kanal İstanbul'a komşu lojistik üs

Tüm nakliyecilerin bir araya geldiği ve güç birliği yaptığı Yurt İçi Nakliyeciler Derneği (YND), Kanal İstanbul’a komşu Avrupa’nın en büyük lojistik üssünü inşa ediyor.

24 Nisan 2018 Salı 13:07
Kanal İstanbul'a komşu lojistik üs

Yurt İçi Nakliyecilerinin içinde bulundukları sektörün sorunlarını sektör mensupları ile paylaşmak, çözümlere birlikte ulaşmak ve yenilikleri hayata geçirmek için tek çatı altında toplama amacıyla geçen yıl kurulan YDN’nin sektör açısından önemli bir eksikliği gidermesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 13:07
  1. kanal istanbul
  2. Yurt İçi Nakliyeciler Birliği

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