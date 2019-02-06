'Kanal İstanbul' ve 'Büyük İstanbul Tüneli' projelerinde müthiş gelişme!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul ve 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin projelendirme faaliyetlerini tamamladıklarını söyledi.06 Şubat 2019 Çarşamba 21:28
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin projelendirme faaliyetlerini tamamladıklarını açıkladı.
Turhan, Kanal İstanbul'un da ÇED rapor onayını beklediklerini, ÇED onayının ardından ihale ilanına çıkacaklarını bildirdi.
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