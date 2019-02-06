0553 313 94 23

'Kanal İstanbul' ve 'Büyük İstanbul Tüneli' projelerinde müthiş gelişme!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul ve 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin projelendirme faaliyetlerini tamamladıklarını söyledi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 21:28
'Kanal İstanbul' ve 'Büyük İstanbul Tüneli' projelerinde müthiş gelişme!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin projelendirme faaliyetlerini tamamladıklarını açıkladı.

Turhan, Kanal İstanbul'un da ÇED rapor onayını beklediklerini, ÇED onayının ardından ihale ilanına çıkacaklarını bildirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 21:28
  1. İstanbul
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ

YORUM YAZ

  • kenankenan22 dk önce
    Bu kanala ihtiyaç var mi möntrö sözleşmesine göre isteyen boğazdan daha kisa mesafeden bedava geçer yani boğaz trafiğine etkisi olmayacak. Yeralti sulari ne olacak marmaradan karadenize bir musluk daha acmak bu denizlerin ekosistemini etkileyecek.yetkililer iyice aciklasada ogrensek

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"ABD tevbe ederse kabul etmeye hazırız"
  1. "ABD tevbe ederse kabul etmeye hazırız"
  2. Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe sorusu!
  3. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
  4. Kartal'daki faciayla ilgili acı..
  5. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit..
  6. Erzurumspor, Arsen Khubulov ile..
  7. Binali Yıldırım'dan korkutan açıklama
  8. "Kanal İstanbul'un etüt proje işlerini..
  9. Tunus'ta parti genel sekreterine..
  10. Tunus'ta parti genel sekreterine..
  11. Diriliş Ertuğrul 135.bölüm fragmanı |..
  12. Fransa'dan İtalya'ya sarı yelekliler..
  13. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
  14. Kartal'da bina çökmesi
  15. 'Kanal İstanbul' ve 'Büyük İstanbul..
  16. Maçın ardından
  17. Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimine..
  18. Muğla'da derede mahsur kalan köpekler..
  19. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit..
  20. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit..
Perinçek'i fena sattı! Yaşar Okuyan CHP'ye geçti
Perinçek'i fena sattı! Yaşar Okuyan CHP'ye geçti
Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil

Günün Karikatürü

07 Şubat 2019
Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi