Karadeniz'den Marmara Denizi'ne uzanması tasarlanan bir su yolu projesi olan Kanal İstanbul Projesi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul Projesinin ne kadar süreceğini de açıkladı.

Kanal İstanbul kaç yıl sürecek, kaç yılda tamamlanacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "1 yıl hazırlık 5 yılda yapım olarak düşünüyoruz. 6 yıl sonra Kanal İstanbul bitmiş olacak" diyerek projenin ekonomiye sağlayacağı katkıya da dikkat çekti.

İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

İlk kazma vuruluyor. Etaplar halinde de yapılabilir. Köprünün temeli atılacak diğer taşımalar için de çok yoğun bir iş var. 1 yıl hazırlık 5 yılda yapım olarak düşünüyoruz. 6 yıl sonra Kanal İstanbul bitmiş olacak. Öngörümüz bu. Dünyanın en büyük projelerinden birisi ve uzun soluklu bir çalışma. Çok yoğun bir çalışma var son 5 yılda. Uzmanlar heyetler halinde ayrı ayrı raporlar hazırlıyor 30 farklı sektördeki uzman bilim adamlarıyla çalışıldı. Simülasyonların bir kısmı burada bir kısmı da yurt dışında yapıldı. Burada sadece kanalın coğrafi şekli var bunun bir çok yan unsur var ama şu an onları burada görmüyorsunuz. Bu su yoluna niye ihtiyaç var? Asıl buraya gelinmesi lazım. Önümüzdeki 100 yıla damga vuracak bir hareketten bahsediyoruz.

Kanalın uzunluğu 45 km. Bunun yüzde 70'i doğal su yolu. Bir su yatağı var orada Küçükçekmece ile Sazlıdere arasında kullanılan atıl bir yer var. Küçükçekmece Gölü de dahil olmak üzere yüzde 70'i zaten doğal su yatağı. Kanal uygun hale getirilip derinleştirilecek. Yüzde 30'unda bir hareket olacak. Derinleştirme işi zor mühendislik işi. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Gelecek 50 yılı planlamak zorundayız az para ile maksimum parayı sağlamak için master planlarınızın olması lazım.