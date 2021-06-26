Kanal İstanbul kaç kilometre? Kanal İstanbul'un uzunluğu ne kadar?
Kanal İstanbul uzunluğu, Kanal İstanbul kaç km olduğu merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldığı bir televizyon programında Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin son durumu değerlendirdi. Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'un ne kadar sürede tamamlanacağı, ne kadar uzun olacağı gibi soruları da yanıtlamış oldu. Peki, Kanal İstanbul kaç kilometre? Kanal İstanbul'un uzunluğu ne kadar?
Kanal İstanbul'un yapımına başlanmasının ardından vatandaşlar Kanal İstanbul kaç yılda bitecek? Kanal İstanbul kaç sene sürecek? Kanal İstanbul kaç yıl sürecek? gibi soruları merak ediyodu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bu soruları yanıtladı.
Kanal İstanbul'un uzunluğu ne kadar?
Kanalın uzunluğu yaklaşık 45 km, taban genişliği minimum 275 metre ve derinliği 20,75 metre olacaktır. Ülkemizin jeopolitik ve stratejik üstünlüğüne, sosyoekonomisine, istihdam ve güvenliğine faydası olabilecek, ülkemizi 2040 ve 2071 hedeflerine taşıyacak bölgesel gelişmeler ve projeksiyonlar dikkate alınarak proje boyutlarında iyileştirme yapılabilir.Kanal İstanbul uzunluğu : 45 kilometreKanal İstanbul genişliği : 275 metre (minimum)Kanal İstanbul derinliği : 20,75 metre.
Kanal İstanbul Projesi ne kadar sürecek?
İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmaları yaklaşık 1,5 yıl sürecektir. Kanal inşaatının ise 5,5 yıl sürmesi öngörülmektedir. Projenin tamamlanma süresi normal şartlar altında7 yıl olarak planlanmaktadır.