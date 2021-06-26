Kanal İstanbul uzunluğu, Kanal İstanbul kaç km olduğu merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldığı bir televizyon programında Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin son durumu değerlendirdi. Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'un ne kadar sürede tamamlanacağı, ne kadar uzun olacağı gibi soruları da yanıtlamış oldu. Peki, Kanal İstanbul kaç kilometre? Kanal İstanbul'un uzunluğu ne kadar?