Kanal İstanbul hazımsızlarından provokasyon hazırlığı! Alana yürüyecekler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki hafta verdiği, 'Kanal İstanbul'a ilk kazmayı bu ay sonunda vuracağız' müjdesi yarın gerçekleşecek. Sazlıdere Barajı'nda belirlenen bir şantiyede düzenlenecek temel atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Bakırköy'den törenin düzenleneceği alana yürüyecekler

Kanal İstanbul için çalışmaların başlatılmasını hazmedemeyen çevreler ise eylem hazırlığına girdi. Kendilerine 'Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu' adını veren grup, Bakırköy Meydanı'nda buluşarak temel atma töreninin gerçekleşeceği alana doğru yürüyüşe geçecek.

'Sen de katıl durduralım'

Söz konusu platformun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Eylem hazırlıkları ilçe ilçe sürüyor. Dün rıhtımda buluşan Kadıköylüler bugün saat 18.30'da Süreyya Operası önünde buluşup herkesi İstanbul için 26 Haziran saat 14.00'da Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda buluşmaya çağıracak. Sen de katıl durduralım!" ifadeleri kullanıldı.