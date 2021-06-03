Kanal İstanbul da neymiş(!) CHP'den Türkiye'ye çağ atlattıracak bir 'mega' heykel daha!

CHP'li Bodrum Belediyesi, Nazım Hikmet’in, 58. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlediği etkinlikte heykel açılışı yaptı.

AK Parti hükümetinin mega projelerini eleştiren CHP, heykel açılışlarına tam gaz devam ediyor.

Nazım Hikmet anıldı

Ünlü şair Nazım Hikmet’in, 58. ölüm yıl dönümü nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir etkinlik düzenlendi.

CHP'li Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Nazım Hikmet'in hayatı ve eserleri Bodrumlu vatandaşlara tanıtıldı. Etkinliğe birçok sanatçı ve ünlü isim katıldı.

CHP'li belediye heykel açılışı yaptı

Etkinlikte, CHP'li belediye Nazım Hikmet heykeli dikmeyi de ihmal etmedi. Bodrum Belediyesi tarafından yapılan heykel, Umurça Parkı'na kondu.

Heykelin maaliyeti açıklanmadı

CHP'li belediyelerin heykellere milyon dolarlar döktüğü bilinirken Bodrum'da yapılan heykelin maliyetine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Ahmet Hakan tepki göstermişti

Ahmet Hakan, köşesinde "CHP'li belediyelere bir tavsiyem var" diyerek şunları yazmıştı:

"Bütün CHP’li belediyeler... Ortak bir toplantı yapın kendi aranızda... En az altı ay boyunca heykel işine girmeyeceğinize dair bir karar alın. Ve kararı bozanı da cezalandırın. Söylemek istediğim şudur: Hiçbir icraat yapmasanız bile... Sadece heykel işine girmeyerek... Bayağı puan kazanabilirsiniz."