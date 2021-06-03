Kanal İstanbul da neymiş(!) CHP'den Türkiye'ye çağ atlattıracak bir 'mega' heykel daha!
Belediyeciliği heykel dikmek olarak gören CHP, listesine bir yenisini daha ekledi. CHP'li Bodrum Belediyesi maliyetini açıklamadığı Nazım Hikmet heykelinin açılışını yaptı.
CHP'li Bodrum Belediyesi, Nazım Hikmet’in, 58. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlediği etkinlikte heykel açılışı yaptı.
AK Parti hükümetinin mega projelerini eleştiren CHP, heykel açılışlarına tam gaz devam ediyor.
Nazım Hikmet anıldı
Ünlü şair Nazım Hikmet’in, 58. ölüm yıl dönümü nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir etkinlik düzenlendi.
CHP'li Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Nazım Hikmet'in hayatı ve eserleri Bodrumlu vatandaşlara tanıtıldı. Etkinliğe birçok sanatçı ve ünlü isim katıldı.
CHP'li belediye heykel açılışı yaptı
Etkinlikte, CHP'li belediye Nazım Hikmet heykeli dikmeyi de ihmal etmedi. Bodrum Belediyesi tarafından yapılan heykel, Umurça Parkı'na kondu.
Heykelin maaliyeti açıklanmadı
CHP'li belediyelerin heykellere milyon dolarlar döktüğü bilinirken Bodrum'da yapılan heykelin maliyetine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Ahmet Hakan tepki göstermişti
Ahmet Hakan, köşesinde "CHP'li belediyelere bir tavsiyem var" diyerek şunları yazmıştı:
"Bütün CHP’li belediyeler... Ortak bir toplantı yapın kendi aranızda... En az altı ay boyunca heykel işine girmeyeceğinize dair bir karar alın. Ve kararı bozanı da cezalandırın. Söylemek istediğim şudur: Hiçbir icraat yapmasanız bile... Sadece heykel işine girmeyerek... Bayağı puan kazanabilirsiniz."