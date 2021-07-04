Kanal düşmanlığı Türkiye’ye ihanet Ekonomistlerden Zillet’e tepki: Böyle muhalefet olursa yatırımcı gelmez!

Hakkı Bilir İstanbul

Zillet ittifakı korosunun hep bir ağızdan, Kanal İstanbul’u yaptırmayacaklarını söylemesi ve yatırımcıları tehdit etmesi ekonomistleri ve iş dünyasının temsilcilerini tedirgin ediyor. İdeolojik bir kinle iktidara saldıran ve yabancı yatırımcıları ürküten muhalefet doğrudan ekonomimizin temellerine saldırıyor. Kanal İstanbul bahanesiyle ülkeye küresel ölçekte yatırım gelmesini engelleyen muhalefet bu sayede ekonomik bir kriz çıkartmak için sinsi bir plan yürütüyor. Ekonominin önde gelen isimleri ise muhalefeti kullandığı bu dilden ivedilikle vazgeçmesi gerektiğini belirtiyor.

Tehdit dili kaybettirir

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, “Küresel yatırımcı ve iş dünyası güveni istikrarı sever. Mesele sadece Kanal İstanbul değil. Bu tarz tehdit dolu açıklamaların yapıldığı bir ülkeye kimse yatırım yapmaz. Diyelim ki bir firma hammadde yatırımı yapacak. Siyasi partilerden biri istemiyor, ters düşebilirim korkusuyla bu yatırımdan vazgeçer. Siyasiler ülkesinin geleceğini düşünerek açıklama yapmalıdır” dedi.

Ortak paydanın Türkiye’nin çıkarları olması gerektiğini kaydeden Başkan Aydın, “Bugün sizin yaptığınız açıklamalar, anında BBC’nin, Reuters’in resmi sitelerinden dünyaya servis ediliyor. Bu açıklamaları iş dünyası okuyor. Ona göre tavır alıyor. Ekonomimizi zedeleyecek açıklamalardan uzak durmak gerekir” şeklinde konuştu.

Ekonomi sabote ediliyor

Ekonomist Dr. İsmail Çapak da, “CHP ve İYİ Parti olmak üzere milleti ittifakının bileşenleri Kanal İstanbul üzerinden bilinçli olarak Türk ekonomisini sabote ediyor. Ülkesine gelecek yatırımcıyı tehdit eden ve bunu da politika olarak belirleyen bir muhalefet anlayışının dünyada örneği yok. Mesele Kanal İstanbul’dan çıkmış Türkiye’nin istikbali hedef alınmaktadır. Yatırımcı güven ve istikrarı severken, bu tarz açıklamaların olduğu bir ülkeye kimse hiçbir konuda yatırım yapmaz. Ekonomiyi çökertmek ve yatırımcıyı kaçırtmak için bilinçli olarak yapıyorlar” dedi.

Muhalefetin bu dilden vazgeçmesi gerektiğini kaydeden Dr. Çapak, “Kullanılan tehdit söylemleri gençliğimizin geleceğini de sabote ediyor. Tek bir proje üzerinden yatırımcı tehdit ediliyormuş gibi görünse de aslında bütün yatırımcılar korkutuluyor. Bunun ekonomi üzerindeki tahribatı tahmin bile edilemez. Hükümetin bütün iyi niyetli çabaları sabote ediliyor.

