Kanal, dolgu ve tamir aynı seansta yapılacak

Buna göre hastanelerde fiziksel kapasitenin etkin ve verimli kullanımı ile personel verimliliğine ilişkin eylem planları belirlenecek. Acil ve zorunlu diş hekimliği hizmetleri kapsamındaki kanal tedavisi, diş çekimi, protez tamiri, düşmüş/kırık dolgu yenilenmesi, kron/köprü simantasyonu vb. dental müdahaleler mümkünse aynı seans içerisinde, değilse mümkün olan en az sayıda seansta yapılacak. Filyasyon çalışmaları kapsamında yapılan görevlendirmelerde ağız ve diş sağlığı hizmeti veren kurumlardan görevlendirilecek personel sayısı hizmetlerini aksatmayacak şekilde düzenlenecek.