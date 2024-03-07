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Aktüel Kanal D'nin dizisinde büyük skandal! Özgürlük naraları atan kadın savunucuları neredesiniz!
Aktüel

Kanal D'nin dizisinde büyük skandal! Özgürlük naraları atan kadın savunucuları neredesiniz!

Yeniakit Publisher
2024-03-07 16:02:00 - 2024-03-07 16:05:28
Kanal D'nin dizisinde büyük skandal! Özgürlük naraları atan kadın savunucuları neredesiniz!

Her fırsatta özgürlük naraları atan kadın derneklerinin; Kanal D'nin dizisinde köpek benzetmesi yapılan kadınlar hakkında ses çıkartmaması yine ikiyüzlülüklerini ortaya koydu...

Her fırsatta özgürlük naraları atan kadın derneklerinin; Kanal D'nin dizisinde köpek benzetmesi yapılan kadınlar hakkında ses çıkartmaması yine ikiyüzlülüklerini ortaya koydu...

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas dizisindeki bir sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Dizide 4 kadının sıraya dizildiği ve kadınlara 'köpek gibi havla' denilen sahneye tepki yağdı. Yapılan eleştirilerin ardından RTÜK harekete geçerken, her fırsatta ortalığa dökülen sözde özgürlükçü kadın savunucularından bir açıklama gelmemesi şaşırttı.

Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas'taki bir sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu yapımcılığını MF yapımın üstlendiği Taş Kağıt Makas'ın başrolünde Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk gibi  isimler yer alıyor.
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