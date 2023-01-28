Kanadoğlu ruhu hortladı

Tek ortak paydaları Erdoğan’ı devirmek olan ve 11 ayda 11 defa toplanmalarına rağmen henüz ortak aday üzerinde uzlaşamayan 6’lı masa müdavimleri, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerden umudunu kesince yeniden ‘Sabih Kanadoğlu ruhunu’ hortlattı. Kendi adaylarını açıklamak yerine, Cumhur İttifakı’nın adayının kim olamayacağına karar verecek kadar pespaye bir hale düşen zillet bileşenleri, önceki gün 9 süren görüşmenin ardından yayınladıkları ıslak imzalı ortak bildiride, “Erdoğan’ın aday olması mümkün değildir” şeklinde skandal ifadelere yer verdi. Her fırsatta Erdoğan’ın yeniden aday olabileceğini söyleyen, aksi bir durumda adaylığının önündeki engelleri kaldıracaklarını öne süren düşman kardeşlerin, kendi anketlerinde bile Erdoğan’ın açık ara önce çıkması sonrası telaşa kapılarak büyük bir ikiyüzlülük örneği sergilemesi, “Erdoğan’ı yenemeyeceğini anlayan şer ittifakı çamura yattı” yorumlarını beraberinde getirdi.

Kemal çarkta sınır tanımıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Şubat 2022’de, TV 100’de katıldığı bir programda, “Net; aday olmak istiyorsa buyursun gelsin, millet herkesin boyunun ölçüsünü verecektir. Bu tartışmalar artık geride kalmalı” sözleriyle Erdoğan’ın adaylığına itiraz etmeyeceklerini söyledi. Daha sonra Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, “Biz erken seçim istiyoruz. Hem de hemen. Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın. Onu sandıkla göndereyim” sözleriyle sandığı işaret etti. Son olarak İzmir’deki ‘Gençlik Buluşması’nda konuşan Kılıçdaroğlu, “Büyük olasılıkla Erdoğan erken seçim kararı alacak. Bunun için parlamentoyu feshetmesi lazım. Son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor. Erdoğan da aday olacak ve biz de onu inşallah hep birlikte emekli edeceğiz” demişti.

Hani seçimle gitmeliydi!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da 9 Şubat’ta, “Bu konuda bir hukuk tartışması olabilir fakat siyasi perspektiften baktığımızda Sayın Erdoğan’ın bir kere daha cumhurbaşkanı olmasını engelleyecek olan seçmendir. Bunu böyle tartışmalı hukuk yollarıyla engellemeyi iyi bir yöntem olarak görmüyoruz” diyerek adaylık tartışmalarını “engelleme girişimi” olarak nitelendirmişti.

GP lideri Ahmet Davutoğlu da 12 Temmuz’da, “Erdoğan’ın hukuken yeniden aday olabilmesi için erken seçim olması, ya da kendisinin ve meclisin feshedilmesi lazım. Tercihim, Tayyip beyin seçimle gitmesidir. Aday olmadan çekilmesini istemem. Seçim kaybetmeden giderse kendince zamanla ‘hiçbir zaman kaybetmedim’ gibi bir argüman oluşturur” diyerek meydan okumuştu.

İP’li Aytun Çıray ise 16 Haziran’da, “Kimse merak etmesin; Akşener akıllarda tereddüt kalmaması ve ‘seçime girebilseydim kazanırdım’ diyememesi, daha da önemlisi demokrat tavrı nedeniyle Erdoğan’ın adaylığının önünü açmak için çalışacaktır. Ben altılı masadaki dostlarımızın da bundan farklı düşüneceklerini sanmıyorum” demişti.

CHP Başdanışmanı Erdoğan Toprak da, “Yapay bir tartışma açtılar. Sanki Erdoğan çok güçlüymüş ve önü kesilmeye çalışılıyormuş havasını vermeye çalışıyorlar. Beyhude gündem. Cumhur İttifakı’nın oylarının yüzde 35 bandında olduğunu görüyoruz. Zaten kazanma şansları yok. Erdoğan’ın siyasi yasağını bile biz kaldırdık” demişti.

CHP’li Özgür Özel de 8 Şubat 2022’de. “Bilerek başlatılan, seçimi kaybetmekte olan Erdoğan’a sanki güçlüymüş de, rakipleri ondan korkuyormuş izlenimi yaratmaya çalışanlar, kusura bakmayın, size bedavadan verilecek mağduriyet hikâyemiz yok. Çıksın karşımıza. Aday olacak mı, olacak. Yeneceğimizi biliyoruz, kendisini mindere bekliyoruz” sözleriyle meydan okumuştu.

Çöken 6'lı masa gündem saptırıyor

Masanın ikiyüzlü tavrını akit’e değerlendiren Hukukçu Aydoğan Ahıakın ise, şunları söyledi: “Ortaya somut herhangi bir proje koyamayan ve henüz bir aday belirleyemeyen 6’lı masa yalanlarla gündem değiştirmek istiyor. Çünkü kendileri aday belirleyemediği için tabanlarından yoğun tepki var. Bu açıklamaların hukuki dayanağı yok. Millete ve sandığa güvenmedikleri için ‘367 garabetinin’ mucidi Sabih Kanadoğlu benzeri hukukçulardan medet umuyor. Er meydanına çıkmak istemiyorlar demek ki. Hukuki anlamda sayın Cumhurbaşkanımızın anayasa komisyon raporunda da yazdığı üzere, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nden önceki cumhurbaşkanlığı süreleri hesaba katılamaz. Anayasa raporuna zaten bu açıkça yazdırılmış. Bundan dolayı altılı masa gündem değiştiriyor. Fakat seçimin sandıkta kazanıldığını unutuyorlar.”