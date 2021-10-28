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Ekonomi Kanadalı şirket, Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu nedeniyle iflas etti
Ekonomi

Kanadalı şirket, Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu nedeniyle iflas etti

İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a karşı Azerbaycan'a destek verdiği için Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan Kanada savunma şirketinin iflas ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 09:24:00 -
Kanadalı şirket, Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu nedeniyle iflas etti

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG tarafından yayımlanan raporda, 2020'de Kanada hükümetinin yaptırımları sonucu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) ambargo uygulayan Telemus Sistemleri Inc. şirketinin, ağustosta kepenk kapattığı bildirildi.

Ana müşterisi TUSAŞ olan Telemus'un askeri insansız hava araçlarında kullanılmak üzere çok çeşitli elektronik destek malzemeleri ürettiği kaydedildi.

Raporda, şirketin, Kanada hükümeti ile ambargonun olumsuz mali etkileri nedeniyle Türkiye'ye ihracat izni konusunda defalarca görüşme girişiminde bulunmasına rağmen sonuç alamadığına işaret edilerek, "Hükümet yaptırımlarının bir sonucu olarak şirket artık herhangi bir gelir elde edemez hale geldi." ifadesi kullanıldı.

Telemus'un 2020'de 360 bin dolar net zarara uğradığı, 31 Temmuz’da üretimlerini durdurmadan önce bu yıl 1,1 milyon dolar net zarar bildirdiği açıklandı.

"Yeni Kanada hükümetinin daha ileri görüşlü olmasını umuyoruz"

Kanada şirketinin iflası konusunda Middle East Eye'a açıklama yapan bir Türk yetkili de Ottowa yönetimine, ambargonun hem Türk hem de Kanada şirketlerine zarar vereceği konusunda en başta uyarılarda bulunduklarını hatırlatarak, "Yeni Kanada hükümetinin daha ileri görüşlü olmasını umuyoruz." ifadesine yer verdi.

Kanada hükümeti, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarına yönelik 27 Eylül 2020'de başlatılan ve 44 gün süren İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan’ın yanında yer almasından dolayı Türkiye'ye silah ambargosu uygulamıştı.

Kanada, Ermeni mevzilerine karşı kullanılan Türk insansız hava araçlarında Kanada teknolojisi kullanıldığını ileri sürerek, Ekim 2020’de Türkiye’ye yönelik savunma sanayi ihracatına ambargo koymuş, en son Telemus şirketinin ihracat izinlerini Nisan 2021'de iptal etmişti.

Ottowa yönetimi, ilk ambargosunu, Türkiye'nin 2019'da Suriye'ye yönelik askeri harekatına yanıt olarak başlatmış ancak taraflar arasındaki üst düzey görüşmeler sonucunda Haziran 2020'de bu kararından geri adım atmıştı.

 

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