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Ekonomi Kanadalı şirket duyurdu: Türkiye'nin o ilinde doğalgaz keşfedildi
Ekonomi

Kanadalı şirket duyurdu: Türkiye'nin o ilinde doğalgaz keşfedildi

Yeniakit Publisher
2023-03-30 10:36:00 -
Kanadalı şirket duyurdu: Türkiye'nin o ilinde doğalgaz keşfedildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ortak olan Kanadalı şirket Trillion Energy, Güney Akçakoca'da yeni bir keşif yapıldığını duyurdu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ortak olan Trillion Energy, Güney Akçakoca Alt Havzası (SASB) sahasında potansiyel doğal gaz taşıtan bölge keşfettiğini açıkladı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ortak olan Trillion Energy, Türkiye’nin Karadeniz açıklarında, Batı Akçakoca 1 kuyusunun sondajının ardından, Güney Akçakoca Alt Havzası (SASB) sahasında potansiyel doğal gaz taşıtan bölge keşfettiğini açıkladı.

Sondaj çalışmalarında, 55m potansiyel doğal gaz barındıran bölge tespit edildiği kaydedilirken, Trillion CEO’su Arthur Halleran, söz konusu gelişmeyi Güney Akçakoca Alt Havzası’nda “dörtte dört başarı” olarak niteledi.

Halleran, “Gaz akış oranlarını ve kuyuları bu ay sonunda üretime sokmayı planlıyoruz. Güney Akçakoca 2, Gülüç 2 ve Batı Akçakoca 1 kuyuları, rezervleri değil, kaynak arayışlarını hedeflediğinden, Trillion bugüne kadar sondaj programıyla rezervleri önemli ölçüde artırdı” ifadelerini kullanırken, ay sonuna kadar günvel rezerv raporunu yayınlayacaklarını aktardı.
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