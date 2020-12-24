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Dünya Kanada'dan İngiltere kararı
Dünya

Kanada'dan İngiltere kararı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, koronavirüsün mutasyona uğramış şekli nedeniyle İngiltere ile uçuş yasağını 6 Ocak'a kadar uzattığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 02:07:00 -
Kanada'dan İngiltere kararı

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs mutasyona uğramasının ve daha bulaştırıcı bir türünün tespit edilmesinin açıklamasının ardından endişeler giderek artıyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere’de rastlanan mutasyona uğramış virüsün Kanada’ya ulaşmasını engellemek için geçtiğimiz hafta sonu İngiltere ile olan uçuşları 3 gün süreyle askıya aldıklarını açıklamıştı. Trudeau, bugün yaptığı açıklamada Kanada-İngiltere arasındaki uçuş yasağının 6 Ocak’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Federal sağlık yetkilileri ise şu ana kadar yeni türün Kanada’da tespit edilmediğini söylerken, uluslararası uçuşların virüsün yayılmasında ana faktör olmadığını aktardı. Bunun gerekçesinin ise Kanada’ya gelen yolcuların sıkı bir denetimden geçirerek ülkeye alınmasına bağlanıyor. Konuyla ilgili Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, sınırın bir "elek" gibi olduğunu ifade ederken, sınırdan gelenlerin daha fazla teste tabi tutulmasını istedi.

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