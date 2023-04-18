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Aktüel Kanada'da yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu! Kan donduran olay: Ülkeyi sarsan büyük acı
Aktüel

Kanada'da yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu! Kan donduran olay: Ülkeyi sarsan büyük acı

Yeniakit Publisher
2023-04-18 01:11:00 - 2023-04-18 01:15:35
Kanada'da yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu! Kan donduran olay: Ülkeyi sarsan büyük acı

Hollanda'daki Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda dehşet veren olay yaşandı. Kanada'dan Amsterdam'a gelen uçağın iniş takımlarında ceset bulundu. Bu haberde ülkede tepki topladı... Büyük skandal!

Hollanda'da kan donduran olay: Yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu!

Hollanda'daki Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda kan donduran bir olay yaşandı. Kanada'dan Amsterdam'a gelen yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu.

 Kanada'dan Amsterdam Schiphol Havalimanı'na gelen uçağın iniş takımlarında ceset bulundu.

Yerel medyadaki haberde, Kanada'dan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gelen yolcu uçağının iniş takımlarında bir kaçak yolcunun cansız bedeninin bulunduğu ifade edildi.

Uçağın Nijerya'nın Lagos kentine uğradıktan sonra Schiphol Havalimanı'na geldiği belirtilen haberde hayatını kaybeden kişinin, uçağın iniş takımlarına hangi ülkede saklandığının bilinmediği kaydedildi.
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Haberde kaçak yolcunun ölüm nedeninin hipotermi olabileceği, olayla ilgili araştırma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

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