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Dünya Kanada'da namaz kılanlara biber gazı ve baltalı saldırı girişimi
Dünya

Kanada'da namaz kılanlara biber gazı ve baltalı saldırı girişimi

Kanada’nın Mississauga kentinde bir kişi, Dar Al-Tevhid Camisi'nde sabah namazı kılanlara biber gazı sıktı ve baltayla saldırmak istedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 22:54:00 - 2022-03-19 23:04:32
Kanada'da namaz kılanlara biber gazı ve baltalı saldırı girişimi

Kanada'da Dar Al-Tevhid Cami İmamı İbrahim Hindy, elinde biber gazı ve balta bulunan bir saldırganın, sabah namazına hazırlananlara zarar veremeden durdurulduğunu açıkladı.

Hindy, "Cemaat, bir adamın elinde balta ile onlara biber gazı sıktığını gördü. Görünüşe göre herkese gaz sıkmak ve baltayla saldırmak gayesindeydi." dedi.

"Ciddi bir yaralanma yok ancak birçok kişi biber gazının etkisinde kaldı"

Cemaatten 19 yaşındaki bir gencin, saldırganı durdurduğunu belirten Hindy, "Genç adam, saldırganı alaşağı etmeyi başardı ve polis gelene kadar cemaatle birlikte etkisiz halde tuttular." diye konuştu.

Hindy, cemaatten kimsenin ciddi bir şekilde yaralanmadığını ancak birçok kişinin biber gazının etkisinde kaldığını kaydetti.

Peel Bölge Polisi, saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

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