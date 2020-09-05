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Aktüel Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 133 bini geçti
Aktüel

Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 133 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-09-05 21:21:18 -
Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 133 bini geçti

TORONTO (AA) - Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son bir haftada 3 bin 799 artarak 133 bin 128'e yükseldi.

Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre aynı dönemde, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 35 artarak 9 bin 189’a çıktı.

Ülkede bugüne kadar toplam 5 milyon 697 bin 380 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam yaptığı açıklamada, sonbaharın Kovid-19 salgınında yeni riskleri de beraberinde getireceği uyarısında bulunarak kapalı ortamlarda toplanılmamasını istedi.


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