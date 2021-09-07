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Dünya Kanada’da koronavirüs vakaları artıyor
Dünya

Kanada’da koronavirüs vakaları artıyor

Kanada’da yoğun yürütülen aşılama çalışmalarıyla azalan koronavirüs vakaları yeniden yükselişe geçti.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 05:08:00 -
Kanada’da koronavirüs vakaları artıyor

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı ile Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, ülke genelinde 9 Ağustos-7 Eylül tarihlerini kapsayan bir aylık dönemde, Kovid-19 nedeniyle 352 ölüm kaydedildi. Bir haftalık periyotta en son 2-9 Ağustos 2021 tarihlerinde 69 ölüm vakasının kaydedildiği Kanada’da son bir aylık veriler, haftada 88 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Kanada’da salgının başından 9 Ağustos 2021 tarihine kadarki dönemde toplam ölüm sayısı 26 bin 669 iken 7 Eylül 2021 itibarıyla bu sayı 27 bin 21’e yükseldi.

Öte yandan ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı da son bir ayda arttı. Buna göre 9 Ağustos 2021 tarihinde 1 milyon 438 bin 642 olan pozitif Kovid-19 vaka sayısı, 7 Eylül 2021 itibarıyla 1 milyon 515 bin 167’ye yükseldi.

Bir haftalık periyotta en son 2-9 Ağustos 2021 tarihlerinde toplam 7 bin 538 vaka artışının yaşandığı Kanada’da son bir aylık veriler, haftada 10 bin 932 yeni vaka sayısının kaydedildiğini gösterdi.

Kovid-19 salgınında dördüncü dalganın yaşandığı Kanada’da, salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 451 bin 235 olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 40 milyon 781 bin 599 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada’da bugüne kadar toplam 53 milyon 715 bin 335 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken ülke genelinde her iki dozun da uygulandığı tam aşılanan kişi sayısı 29 milyon 361 bin 463 oldu.

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