Kanada'da federal hakimlerin harcamaları ilk kez halka açıklanacak

TORONTO (AA) - Kanada'da federal mahkemelerde görev yapan hakimlerin harcamalarının ilk kez kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.



Kanada Federal Yargı İşleri Komisyonu, federal hakimlerin görevleri gereği yaptıkları seyahat, yemek, konferans ve ofis giderleri başta olmak üzere tüm harcamalarının kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.



Karar, Trudeau Hükümetince Bilgi Erişim Yasası ile Gizlilik Yasası'nda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmaya yönelik önlemlerin bir parçası olarak 2019 yılında yapılan değişiklik gereğince uygulanacak.



Yasa, atanan tüm federal hakimlerin devlet tarafından ödenen masraflarının üç ayda bir açıklanmasını şart koşuyor.



İlk kez 28 Temmuz'da başlayacak uygulamaya Kanada Yüksek Mahkemeleri Hakimler Derneği, Kanada Yargı Konseyi (CJC) ve Kanada Barosu (CBA), hakimlerin kişisel güvenliğini ve yargı bağımsızlığını tehlikeye atacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Kuruluşlar, harcamaları incelemek ve onaylamak için halihazırda dahili hesap verebilirlik kontrolleri olduğu konusunda ısrar ediyor.



Kanada Barosundan yapılan açıklamada ise "Yargıda kamu fonlarının harcanması konusunda hesap verebilirlik üzerine tasarlanmış bir sistem zaten mevcut. Uygulama bu sistemi bozacak" denildi.

