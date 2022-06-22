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Ekonomi Kanada'da enflasyon 39 yılın en yüksek seviyesinde
Ekonomi

Kanada'da enflasyon 39 yılın en yüksek seviyesinde

Kanada'da yıllık enflasyon, yüzde 7,7 ile son 39 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 17:28:00 -
Kanada'da enflasyon 39 yılın en yüksek seviyesinde

Kanada İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, geçen ay yıllık enflasyonun, 1983'ün aynı dönemindeki yüzde 7,3 seviyesini geçtiği belirtildi.

Açıklamada, yıllık enflasyonun yükselmesindeki en önemli faktörün benzin fiyatlarındaki artış olduğu belirtilerek, benzin fiyatlarının sadece mayıs ayında yüzde 12 arttığı, yıllık artışının da yüzde 48 olduğu bildirildi.

Benzinden sonra en fazla gıda fiyatlarında artış yaşandığı, hanehalkının gıda faturalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 arttığı aktarılan açıklamada, gıda kategorisinde yenilebilir katı ve sıvı yağların maliyetinin yüzde 30 ile rekor düzeyde yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ukrayna, dünyanın önde gelen ayçiçeği yağı tedarikçilerinden biri olduğundan ve savaş, temel gıda maddelerinin kıtlığına neden olduğundan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bu yükselişte önemli bir faktördür." denildi.

Kanada'da nisan ayında yüzde 6,7 olan yıllık enflasyon, 1991'den itibaren en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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