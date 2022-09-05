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Dünya Kanada'da bıçaklı 2 saldırgan 10 kişiyi öldürdü, 15 kişiyi yaraladı
Dünya

Kanada'da bıçaklı 2 saldırgan 10 kişiyi öldürdü, 15 kişiyi yaraladı

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde, 2 kişinin bıçaklı saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 08:26:00 -
Kanada'da bıçaklı 2 saldırgan 10 kişiyi öldürdü, 15 kişiyi yaraladı

Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'nin Saskatchewan birimi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, kardeş oldukları düşünülen Damien Sanderson (31) ile Myles Sanderson'ın (30) pazar sabahı James Smith Cree Nation bölgesi ve Weldon kentinden başlayarak 13 yerde insanlara bıçakla saldırdıkları belirtildi.

RCMP Saskatchewan Sözcüsü Rhonda Blackmore da eyaletin başkenti Regina'da düzenlediği basın toplantısında, "İlk belirlemelere göre saldırılarda 10 kişi öldü. Hastanelere yaralı olarak 15 kişi kaldırıldı. Yaralanıp da kendi imkanlarıyla hastaneye gidenlerin de olabileceğini düşünüyoruz. Bugün eyaletimizde olanlar korkunç. Açık konuşayım, hala 2 şüpheliyi arıyoruz. Saskatchewan ve komşu eyaletlerimizde yaşayanlardan uyanık olmalarını istiyoruz." dedi.

Görgü tanıkları, James Smith Cree Nation'da ambulans helikopterlerle 3 taşıma yapıldığını belirtti.

RCMP ve yerel polis güçleri, halktan tedbirli olmalarını ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. RCMP, "Güvenli bir yerden ayrılmayın. Başkalarının evinize girmesine izin verirken dikkatli olun. Şüpheli kişilere yaklaşmayın. Araç kullanıyorsanız otostopçuları almayın." uyarısında bulundu.

RCMP'nin sosyal medya paylaşımlarında, şüphelilerin bulunması için "tehlikeli kişiler alarmı" yayınlandığı belirtildi ve "Şüpheliler kaçak olduğu için uyarının Manitoba ve Alberta eyaletlerine de uzatılmasını istedik." ifadesi kullanıldı.

 

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