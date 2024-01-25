Kanada ülkesindeki kısıtlama: yurtdışında olan Türk öğrencilerini, Türkiye'yi etkilemeyecek! Türkler boy gösterecek

Kanada, ülkedeki barınma ve sağlık hizmetleri üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla iki yıl boyunca ülkeye kabul edilen yabancı öğrenci sayısını sınırlayacak. Kanada Göçmenlik Bakanı Marc Miller pazartesi günü yaptığı açıklamada Kanada’nın bu yıl yaklaşık 360 bin öğrencinin lisans eğitim iznini onaylayacağını söyledi. Üniversiteler ise bu kısıtlamanın yurt dışından gelecek öğrenci sayısını olumsuz etkilemesinden endişeleniyor.

BBC’de yer alan habere göre; Kanada Göçmenlik Bakanı Marc Miller pazartesi günü yaptığı açıklamada Kanada’nın bu yıl yaklaşık 360 bin öğrencinin lisans eğitim iznini onaylamayı hedeflediğini söyledi. Buna göre 800 binden fazla yabancı öğrencinin bulunduğu Kanada’da öğrenci vizelerinde 2023 yılına kıyasla yüzde 35’lik bir azalma söz konusu olacak. Öğrenci vizelerinin onayında, öğrencinin eğitim alacağı eyaletin nüfusu ve kapasitesi de göz önünde bulundurulacak.

ÖĞRENCİ SAYISI DÜŞEBİLİR!

Uluslararası öğrenciler Kanada ekonomisine yılda yaklaşık 22 milyar Kanada Doları (16,4 milyar ABD Doları) katkıda bulunuyor. Yeni sınırlama, öğrenci akışının devam edeceği fikriyle kampüslerini genişleten eğitim kurumlarını endişelendiriyor. Kanada Üniversiteler Birliği, Pazartesi günkü duyuruya yanıt olarak, bu önlemlerin öğrencileri Kanada’ya gelmekten caydıracağından ve onları başka bir yerde okumaya iteceğinden endişe duyduğunu belirtti.

Diğer yandan Kanada üniversiteleri, kontrolsüz şekilde uluslararası öğrenci alımı yapan “kötü aktörlere” karşı önlemleri memnuniyetle karşılıyor. Ancak öğrencileri de kapsayan son önlemlerin çok geniş olduğu ve Kanada’nın küresel itibarına zarar verebileceğini düşünüyor. Ayrıca öğrenci kayıt dönemi ortasında yeni kuralların hemen uygulanmasının yeni sorunlar yaratacağı konusunda da endişeleri var.

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McMaster Üniversitesi Rektörü David Farrar, koyulan sınırın kurumu için “kayıp” anlamına geleceğini söyledi. Farrar, “Uluslararası öğrencilerimiz olmasaydı, öğrenme ortamı açısından bu kadar zengin olmazdık. Uluslararası öğrenci sınırı üniversitenin kabul ettiği yerli öğrenci sayısınıda azaltmak zorunda kalacağı anlamına geliyor” dedi.

TÜRKİYE’Yİ ETKİLEMEZ

Türkiye’den son yıllarda Kanada’ya artan bir eğitim talebi olduğunu belirten Eski Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği Başkanı ve ASBA Yurtdışı Eğitim Danışmanlık kurucusu Aslıhan Özenç, geçtiğimiz yıl 8 bin 660 öğrencinin Kanada’ya okumaya gittiğini belirterek yeni kararın ülkemiz için kısıtlayıcı olmayacağını söyledi. Özenç şöyle devam etti:

“Yeni uygulama ile ilgili açıklamalar yapıldı, okullar tepki gösteriyor. Bu durum Kanada’daki okul ve öğrenci sayılarını etkileyebilir. Ancak Türkiye’de büyük bir etkiye sahip olmaz. Bunu daha önce İtalya ve Hollanda da yaptı. Kontrolsüz büyümenin önününe geçtiler. Hatta Hollanda başvurulara iyi derecede flamenkçe konuşulmasını şart koşmuştu. Şimdi Kanada da konaklama imkanımız kısıtlı iznimizi azaltıyoruz dedi. Şu an bu kısıtlamanın okullarda nasıl uygulanacağı henüz bilinmiyor. Biz de seyrediyoruz. Ancak Türkiye’yi çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Bu süreç bizde güzel yönetildi bugüne kadar. Ancak çok başvuru yapılan ülkeler çok fazla etkilenir diye düşünüyorum. Neticeleri seneye görebileceğiz. (hürriyet)