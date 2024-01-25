  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gülümse çekiyorum çekiyorum çeeektim… Özgür Özel'den mezar selfiesi

İran'dan Türkiye'ye karşı alçak hamle! Ankara'yı geciktirip bölgeye indiler

Türkiye-Libya Mutabakatına karşı skandal hamle! Avrupa ülkesi sessiz sedasız harekete geçti

İsrail yardım sırasındaki Filistinlileri vurdu: Onlarca şehit ve yaralı var

Sosyal medya şaklabanı Jahrein, ile Terörist Selahattin Demirtaş birbirine girdi!

Belasını şimdi buldu! Bira markası iflas etti

Özdağ'dan gazeteciye ırkçı azar! "Ulan Afgan mısın? Otur dedim sana"

Amerika’ya seslendi Irak’tan defolun! PKK harekete geçti... Zerzevani detayı... Yine aynı senaryo

Yunan basını böyle duyurdu: Türkiye, İtalya ile birlikte o ülkenin doğalgaz ve petrolünü her an çıkarabilir

Firari FETÖ'cü Emre Uslu'dan tarihe geçecek itiraf
Eğitim Kanada ülkesindeki kısıtlama: yurtdışında olan Türk öğrencilerini, Türkiye'yi etkilemeyecek! Türkler boy gösterecek
Eğitim

Kanada ülkesindeki kısıtlama: yurtdışında olan Türk öğrencilerini, Türkiye'yi etkilemeyecek! Türkler boy gösterecek

Yeniakit Publisher
2024-01-25 18:44:00 - 2024-01-25 18:44:58
Kanada ülkesindeki kısıtlama: yurtdışında olan Türk öğrencilerini, Türkiye'yi etkilemeyecek! Türkler boy gösterecek

Kanada, ülkedeki barınma ve sağlık hizmetleri üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla kabul edilen yabancı öğrenci hakkında kısıtlama getirdi ama Türk öğrencilerin ilk yurt dışı durağı olan Kanada ülkesine gitmek için sınırlama yok.... Türkiye iş geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Kanada, ülkedeki barınma ve sağlık hizmetleri üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla iki yıl boyunca ülkeye kabul edilen yabancı öğrenci sayısını sınırlayacak. Kanada Göçmenlik Bakanı Marc Miller pazartesi günü yaptığı açıklamada Kanada’nın bu yıl yaklaşık 360 bin öğrencinin lisans eğitim iznini onaylayacağını söyledi. Üniversiteler ise bu kısıtlamanın yurt dışından gelecek öğrenci sayısını olumsuz etkilemesinden endişeleniyor.

BBC’de yer alan habere göre; Kanada Göçmenlik Bakanı Marc Miller pazartesi günü yaptığı açıklamada Kanada’nın bu yıl yaklaşık 360 bin öğrencinin lisans eğitim iznini onaylamayı hedeflediğini söyledi. Buna göre 800 binden fazla yabancı öğrencinin bulunduğu Kanada’da öğrenci vizelerinde 2023 yılına kıyasla yüzde 35’lik bir azalma söz konusu olacak. Öğrenci vizelerinin onayında, öğrencinin eğitim alacağı eyaletin nüfusu ve kapasitesi de göz önünde bulundurulacak.

ÖĞRENCİ SAYISI DÜŞEBİLİR!

Uluslararası öğrenciler Kanada ekonomisine yılda yaklaşık 22 milyar Kanada Doları (16,4 milyar ABD Doları) katkıda bulunuyor. Yeni sınırlama, öğrenci akışının devam edeceği fikriyle kampüslerini genişleten eğitim kurumlarını endişelendiriyor. Kanada Üniversiteler Birliği, Pazartesi günkü duyuruya yanıt olarak, bu önlemlerin öğrencileri Kanada’ya gelmekten caydıracağından ve onları başka bir yerde okumaya iteceğinden endişe duyduğunu belirtti.

Diğer yandan Kanada üniversiteleri, kontrolsüz şekilde uluslararası öğrenci alımı yapan “kötü aktörlere” karşı önlemleri memnuniyetle karşılıyor. Ancak öğrencileri de kapsayan son önlemlerin çok geniş olduğu ve Kanada’nın küresel itibarına zarar verebileceğini düşünüyor. Ayrıca öğrenci kayıt dönemi ortasında yeni kuralların hemen uygulanmasının yeni sorunlar yaratacağı konusunda da endişeleri var.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

McMaster Üniversitesi Rektörü David Farrar, koyulan sınırın kurumu için “kayıp” anlamına geleceğini söyledi. Farrar, “Uluslararası öğrencilerimiz olmasaydı, öğrenme ortamı açısından bu kadar zengin olmazdık. Uluslararası öğrenci sınırı üniversitenin kabul ettiği yerli öğrenci sayısınıda azaltmak zorunda kalacağı anlamına geliyor” dedi.

TÜRKİYE’Yİ ETKİLEMEZ

Türkiye’den son yıllarda Kanada’ya artan bir eğitim talebi olduğunu belirten Eski Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği Başkanı ve ASBA Yurtdışı Eğitim Danışmanlık kurucusu Aslıhan Özenç, geçtiğimiz yıl 8 bin 660 öğrencinin Kanada’ya okumaya gittiğini belirterek yeni kararın ülkemiz için kısıtlayıcı olmayacağını söyledi. Özenç şöyle devam etti:

“Yeni uygulama ile ilgili açıklamalar yapıldı, okullar tepki gösteriyor. Bu durum Kanada’daki okul ve öğrenci sayılarını etkileyebilir. Ancak Türkiye’de büyük bir etkiye sahip olmaz. Bunu daha önce İtalya ve Hollanda da yaptı. Kontrolsüz büyümenin önününe geçtiler. Hatta Hollanda başvurulara iyi derecede flamenkçe konuşulmasını şart koşmuştu. Şimdi Kanada da konaklama imkanımız kısıtlı iznimizi azaltıyoruz dedi. Şu an bu kısıtlamanın okullarda nasıl uygulanacağı henüz bilinmiyor. Biz de seyrediyoruz. Ancak Türkiye’yi çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Bu süreç bizde güzel yönetildi bugüne kadar. Ancak çok başvuru yapılan ülkeler çok fazla etkilenir diye düşünüyorum. Neticeleri seneye  görebileceğiz. (hürriyet)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23