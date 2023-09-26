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Dünya Kanada parlamentosundaki Nazi skandalı istifa getirdi
Dünya

Kanada parlamentosundaki Nazi skandalı istifa getirdi

Yeniakit Publisher
2023-09-26 23:18:00 -
Kanada parlamentosundaki Nazi skandalı istifa getirdi

Geçtiğimiz günlerde Kanada parlamentosunda Nazi birliğinde savaşmış Ukraynalı Hunka'yı 'kahraman' olarak tanıtan Kanada Parlamento Başkanı istifa etmek zorunda kaldı.

Geçtiğimiz cuma günü Kanada parlamentosunda İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi birliğinde savaşmış 98 yaşındaki Ukraynalı Yaroslav Hunka'yı "kahraman" olarak tanıtan Kanada Parlamento Başkanı Anthony Rota, tepkilerin ardından istifa etti.

Zelenskiy’nin ziyareti nedeniyle çağrılmıştı

Hunka, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ziyareti nedeniyle Kanada parlamentosundaki oturuma özel davetli olarak katılmış, Rota'nın kendisini bir "kahraman" olarak tanıtması üzerine milletvekilleri tarafından ayakta alkışlanmıştı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, olayı "Kanada parlamentosu ve dolayısıyla tüm Kanadalılar için son derece utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, durumu "son derece kabul edilemez" ve "utanç verici" olduğunu ifade etmiş, Rota'nın onurlu bir şekilde istifa etmesi gerektiğini söylemişti.

Parlamentodaki oturumun ardından Hunka'nın, Nazilerin komutası altındaki gönüllü bir birim olan Waffen-SS "Galiçya" Tümeni veya SS 14. Waffen Tümeni'nin bir üyesi olduğu ortaya çıkmıştı.


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