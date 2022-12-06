Kanada ordusu asker açığını göçmenlerle kapatacak

Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı, şu an için vatandaş olmayan ancak daimi oturum sahibi göçmenlerin de orduda hizmet verebileceğine hükmetti.

Yaşanan cinsel taciz sorunları ve Covid-19 salgını nedeniyle kabul edilen aşı kararları sebebiyle ordu içerisinde personel sıkıntısının tahmin edilenin de ötesinde olduğu ifade ediliyor.

Personel sıkıntısını giderebilmek amacıyla Kanada Ulusal Savunma Bakanlığının son olarak kalıcı ikamet sahibi göçmenlerin de silahlı kuvvetlere katılmak için başvurmasının önünün açılacağı belirtiliyor.

Bakanlığa göre, daimi oturum sahibi göçmenlerin orduya katılım sağlamaları, Kanada vatandaşı olmalarına da yardımcı olabilecek.

Kanada ordusu içerisinde deniz, hava ve kara birlikleri için en az 8 bin askeri personel açığı olduğu ifade ediliyor.