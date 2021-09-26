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Dünya Kanada kiliselerindeki papazlar günah çıkardı
Dünya

Kanada kiliselerindeki papazlar günah çıkardı

Kanada’nın Katolik piskoposları, yatılı okullardaki suistimaller için özür diledi...

Yeniakit Publisher
2021-09-26 21:48:00 -
Kanada kiliselerindeki papazlar günah çıkardı

Kanada’daki üst düzey Katolik piskoposlar, kamuoyu baskısına rağmen yıllarca yerli çocuklara yaptıkları suistimalleri reddettikten sonra, ülkenin kötü üne sahip yatılı okul sistemindeki rolleri için ilk kez resmi olarak özür dilediler. Kanada Katolik Piskoposlar Konferansı tarafından yapılan açıklamaya göre, topluluk “derin pişmanlık” duyduklarını ifade etti ve okulların işleyişinde doğrudan yer alan tüm Katolik kuruluşlarla birlikte açık bir şekilde özür diledi.

Katolik piskoposlar, “Katolik topluluğumuzun bazı üyeleri tarafından işlenen fiziksel, psikolojik, duygusal, ruhsal, kültürel ve cinsel suistimalleri kabul ediyoruz” dedi.

1831’den başlayıp 1996 gibi yakın bir tarihte kadar, Kanada’nın yatılı okul sistemi, yerli çocukları ailelerinden zorla ayırdı. Geçtiğimiz aylarda okul bahçelerinde binden fazla Kızılderili çocuk cesedi bulunmuştu.

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