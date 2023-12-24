Kanada karar verdi! MQ-9B SkyGuardian İHA tedariki için tam zamanı dedi! Hava savunma sistemi satın alacak

Kanada, General Atomics Aeronauticak Systems Inc. tarafından geliştirilen MQ-9B SkyGuardian İHA’yı tedarik ediyor.

Kanada, özellikle Kuzey Kutbu’nu daha yakından takip edebilme amacıyla İHA tedarik etmeye karar verdi. Bu bağlamda Kanada GA-ASI tarafından geliştirilen MQ-9B SkyGuardian İHA’ları tedarik ediyor. Şirketin planlamasına göre ilk İHA’ların 2028 yılı itibarıyla Kanada’ya ulaştırılması planlanıyor.

Tedarik kapsamında ülke toplamda 11 adet İHA, Yer Kontrol İstasyonları ve destek ekipmanı tedarik edecek. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Kanada’nın MQ9B SkyGuardian filosunu satın aldığını duyurmaktan gurur duyuyoruz. Kanada, kanıtlanmış ve uygun maliyetli uzaktan kumandalı bir uçağın işletilmesinde büyüyen müttefikler ve ortaklar ağına katılıyor.” ifadeleri yer aldı.

GA-ASI CEO’su Linden Blue ise yapılan anlaşmadan sonra şunları söyledi:

“Kanada’nın geniş toprakları ve Kuzey Kutbu da dahil olmak üzere karmaşık arazileri, istasyonda uzun süre dayanabilen, zorlu hava koşullarında uçabilen ve tüm hava sahalarında güvenli bir şekilde çalışabilen, uygun maliyetli, çok görevli bir Uzaktan Kumandalı Uçak Sistemi (RPAS) çözümü gerektiriyor. MQ-9B SkyGuardian bu kritik yetenekleri sunuyor. GA-ASI ve Team SkyGuardian Canada, hatasız savunma ve güvenlik sonuçlarının sağlanmasında çok uzun vadede Kanada’nın önemli bir ortağı olma fırsatından dolayı onur duyuyor.”

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MQ-9B SkyGuardian İHA kullanıcıları

MQ-9B SkyGuardian İHA’nın ilk müşteri teslimatları 2022 yılında İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne gerçekleşmişti. Daha sonrasında şirket NATO üyesi ülkelerden Belçika ve ABD Hava Kuvvetleri ile sözleşme imzalandı. Ek olarak Japonya Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizlerde gerçekleşen olayları gözlemleyebilmek amacıyla şirket ile MQ-9B SkyGuardian İHA’nın kiralanmasına yönelik sözleşme imzalamıştı.

2023 yılına gelindiğinde ise şirket, Asya-Pasifik ülkelerinden birisi olan Tayvan ile tedarik sözleşmesi imzaladı. Son olarak ise Polonya Silahlı Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümgeneral Cezary Wisniewski Kasım 2023’te yaptığı açıklamada MQ-9B SkyGuardian İHA ilgilendiklerini açıklamıştı. Fakat Polonya’nın elinde Bayraktar TB2 S/İHA’ların olmasından dolayı tedarikin birkaç tane ile olması muhtemel.