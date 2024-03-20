Kanada İsrail kararını uygulamaya başladı! '8 Ocak'tan beri izin vermedik'

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly’nin dün yaptığı açıklamada, Kanada’nın gelecekte İsrail'e silah ihracatını durduracağını duyurmuştu.

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün karara ilişkin yazılı açıklama gerçekleştirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail’e yönelik 8 Ocak'tan önce onaylanan ihracat izinlerinin yürürlükte kalmaya devam ettiği belirtildi. Ancak 8 Ocak'tan sonra İsrail'e silah ihracatına izin verilmediği vurgulandı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Kanada dünyadaki en sıkı ihracat izni rejimlerinden birine sahiptir. İsrail'e ölümcül silah ihracatı için hiçbir açık izin bulunmamaktadır. 8 Ocak'tan bu yana hükümet İsrail'e yeni silah ihracat izinlerini onaylamadı ve bu durum ihracat rejimimize tam uyum sağlanana kadar devam edecek”

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