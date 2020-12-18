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Aktüel Kanada halkının çoğunluğu Kovid-19 aşısı yaptırmak istiyor
Aktüel

Kanada halkının çoğunluğu Kovid-19 aşısı yaptırmak istiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-18 02:34:49 -
Kanada halkının çoğunluğu Kovid-19 aşısı yaptırmak istiyor

TORONTO (AA) - Kanada'da yapılan bir anket, halkın yüzde 75'inin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmak istediğini ortaya koydu.

Kanada İstatistik Kurumu (StatCan) tarafından yapılan ankete katılan 12 yaş ve üstü Kanadalıların yüzde 75'i, Kovid-19 aşısı olmak istediklerini söyledi.

Anket sonuçları, aşı olma isteğinin 65 yaş ve üstü katılımcılarda yüzde 80'den fazla olduğunu ortaya koyarken, sonuç değerlendirmesinde bu durum, 65 yaş üstündeki kişilerin daha ciddi komplikasyon riski altında olduğunun yansıması olarak belirtildi.

StatCan'ın anket değerlendirmesinde, Kanadalıların aşı olma isteklerinin, eğitim düzeyine göre değiştiği kaydedilirken, aşı olma isteğinin, lise mezunu olanlar arasında yüzde 70 iken olmayanlarda yüzde 65'e düştüğü bilgisi yer aldı.

- Kanada Gizli Servisinden aşı dağıtım uyarısı

Öte yandan Kanada Gizli Servisi CSIS, Kovid-19 aşısı dağıtım zincirine yönelik tehditler konusunda yetkilileri uyardı.

Kanada'nın istihbarat örgütü olan CSIS, aşı tedarik zincirindeki şirketlerin ve çalışanlarının, kötü niyetli yabancı aktörlerce hedef alınarak, Kanada tarihindeki en büyük aşılama programını tehdit edebilecekleri ikazında bulundu.

Kovid-19 aşılarının dağıtımında yer alan şirketlere yönelik yakın zamanda yapılan tehditler hakkında brifing veren CSIS, kötü niyetli yabancı aktörlerin, başka ülkelerdeki operasyonlarından örnekler sundu.

Kanada, yedi farklı ilaç şirketi tarafından geliştirilen ya da çalışmaları devam eden çeşitli aşılardan şu ana kadar 418 milyon doz için anlaşma imzaladı.

Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının ilk sevkiyatı, pazartesi günü Montreal kentine ulaştı.


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