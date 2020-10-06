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Dünya Kanada Ermeni lobisine boyun eğdi! İHA ve SİHA'lar için parça üretiyordu
Dünya

Kanada Ermeni lobisine boyun eğdi! İHA ve SİHA'lar için parça üretiyordu

Kanada'da üretilen teknolojilerin Dağlık Karabağ’da kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne yaptığı açıklamada, bu firmaların Türkiye’ye ihracat izinlerini askıya aldıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 05:51:00 -
Kanada Ermeni lobisine boyun eğdi! İHA ve SİHA'lar için parça üretiyordu

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, son birkaç günde Kanada teknolojilerinin Dağlık Karabağ’da kullanıldığı yönünde iddiaların ortaya atıldığını söyleyerek, bunu öğrenir öğrenmez iddiaların araştırılması talimatını verdiğini, ülkenin sıkı ihracat kontrolüne uygun olarak ve devam eden araştırma nedeniyle Türkiye'ye ilgili ihracat izinlerini askıya aldığını söyledi.

Champagne, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye’ye satılan silahların insan hakları ihlallerine yol açtığının tespit edilmesi durumunda ihracat izinlerini n askıya alınacağı sözü vermişti.

İHA'lar için parça ihrac ediyordu

Kanada, Türkiye'ye Baykar ve TAI’nin İHA’larında kullanılan Wescam firmasının üretimi elektro optik ve kızılötesi kameraları ihrac ediyor.

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