Kanada da ırkçı saldırılar arttı: Pakistanlı Müslüman göçmene bıçaklı saldırı

Kanada’da yayın yapan The Starphoenix gazetesinin haberine göre, Pakistanlı Müslüman göçmen Muhammed Kaşif, Saskatoon’un Eastview bölgesinde yaşadığı evin yakınlarında, 25 Haziran Cuma günü iki kişinin kendisine saldırdığını söyledi. Geleneksel Pakistan kıyafetleri giyen Kaşif, saldırganlar tarafından sırtından ve kolundan bıçaklandığını ve sakalının kesildiğini belirtti.

Kaşif, saldırganların sakalını keserken kendisiyle alay ederek “Neden bu kıyafeti giyiyorsun? Neden buradasın? Ülkene geri dön. Müslümanlardan nefret ediyorum! Ve neden sakalın var?” ifadelerini kullandığını aktardı. Öte yandan Kaşif, olay yerine yakın park edilmiş yeşil bir araçta saldırganlar ile iş birliği yapan üçüncü bir kişinin olabileceğine işaret etti. Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Saskatoon Belediye Başkanı Charlie Clark, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “dehşete düştüğünü” ve “üzüntü duyduğunu” belirtti. Belediye Başkanı Clark, “Beyaz üstünlüğünü, İslamofobi’yi ve diğer her türlü ayrımcılığı yayan grupların soruşturulması ve sorumlu tutulması gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

Eşi ve üç çocuğunun hayatından endişe duyduğunu belirten Pakistanlı Müslüman göçmen, yaklaşık 15 yıldır Saskatoon’da yaşıyor.

Kanada’da Müslüman karşıtı saldırılar artıyor

Bundan kısa bir süre önce haziran ayının başında Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde başka bir Müslüman düşmanı saldırı daha gerçekleştirilmişti. 6 Haziran gecesi kamyonetini kaldırımda yürüyen beş kişilik ailenin üzerine süren saldırgan, 74 yaşındaki Talat Afzaal ile 46 yaşındaki oğlu Salman Afzaal ve 44 yaşındaki eşi Madiha Salman ile 15 yaşındaki kızları Yumna Salman’ın ölümüne neden olmuştu.

Saldırgan Nathanial Veltman, olay yerine 6 kilometre mesafedeki Cherryhill Bulvarı’nda gözaltına alınmış, London Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının ailenin Müslüman olmasından dolayı gerçekleştirildiği belirtilmişti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bu öldürme tesadüf değildi. Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretle motive edilen bir terörist saldırıydı.” ifadelerini kullanmıştı.





