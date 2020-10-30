  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kanada Başbakanı’ndan Macron’a fena kapak!
Dünya

Kanada Başbakanı’ndan Macron’a fena kapak!

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa'nın Nice kentinde kilisede gerçekleştirilen bıçaklı saldırıyla ilgili olarak, "Bu saldırıları gerçekleştiren suçlular, teröristler, soğukkanlı katiller İslam'ı temsil etmemektedir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:26:00 -
Kanada Başbakanı’ndan Macron’a fena kapak!

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avrupa Birliği liderleriyle gerçekleştirdiği çevirim içi toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, "iğrenç" bir terör eylemi olarak nitelendirdiği saldırıyı kınayarak, yaşamını yitirenlerin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diledi.

Kanada Başbakanı Trudeau, "Bunlar iğrenç suç eylemleridir ve her koşulda haksızdır ve tüm değerlerimize hakarettir. Bu saldırıları gerçekleştiren suçlular, teröristler, soğukkanlı katiller İslam'ı temsil etmemektedir. Bu kişiler Fransa'da, Kanada'da veya dünyanın herhangi bir yerinde Müslümanları tanımlamıyorlar." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Fransa'nın Nice kentindeki Notre Dame Kilisesi'ndeki bıçaklı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Özal’dan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

Ahmet Özal’dan canlı yayında flaş açıklamalar

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özme..
İşgalden kurtarılan bölgelerde kurulacak! Aliyev imzaladı
Dünya

İşgalden kurtarılan bölgelerde kurulacak! Aliyev imzaladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kurulması yönünde karara imza attı. ..
Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'
Gündem

Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, yakın zamanda Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerine ihtiyaç duymayacağını söyled..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay