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Aktüel Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor
Aktüel

Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor

Yeniakit Publisher
2020-10-29 20:53:18 -
Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor

TORONTO (AA) - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa'nın Nice kentinde kilisede gerçekleştirilen bıçaklı saldırıyla ilgili olarak, "Bu saldırıları gerçekleştiren suçlular, teröristler, soğukkanlı katiller İslam'ı temsil etmemektedir." dedi.

Trudeau, Avrupa Birliği liderleriyle gerçekleştirdiği çevirim içi toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, "iğrenç" bir terör eylemi olarak nitelendirdiği saldırıyı kınayarak, yaşamını yitirenlerin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diledi.

Kanada Başbakanı Trudeau, "Bunlar iğrenç suç eylemleridir ve her koşulda haksızdır ve tüm değerlerimize hakarettir. Bu saldırıları gerçekleştiren suçlular, teröristler, soğukkanlı katiller İslam'ı temsil etmemektedir. Bu kişiler Fransa'da, Kanada'da veya dünyanın herhangi bir yerinde Müslümanları tanımlamıyorlar." diye konuştu.

Fransa'nın Nice kentindeki Notre Dame Kilisesi'ndeki bıçaklı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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