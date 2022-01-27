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Dünya Kanada Başbakanı karantinaya girdi!
Dünya

Kanada Başbakanı karantinaya girdi!

Koronavirüse yakalanan bir kişiyle temaslı olduğunu öğrenen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, karantinaya girdiğini ve çalışmalarına evden devam edeceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 22:23:00 -
Kanada Başbakanı karantinaya girdi!

Kanada Başbakanı Justin Trudeau korona virüse yakalanan bir kişiyle temaslı olduğunu öğrenmesinin ardından karantinaya girdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinaya girdi. Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün gece Covid-19 vakası ile temaslı olduğumu öğrendim” ifadelerini kullanarak, sağlık kurallarına uyacağını ve 5 gün boyunca karantinada kalacağını açıkladı.

Çalışmalarına devam edecek

Başbakan Trudeau ayrıca, "Kendimi iyi hissediyorum ve evden çalışacağım" dedi.

Eşinin 2020 yılının mart ayında korona virüse yakalandığını ve hafif geçirdiğini belirten Başbakan Trudeau, halkı aşı olmaya çağırdı.

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