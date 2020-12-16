  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kanada 2023'te Ay'a astronot gönderecek
Dünya

Kanada 2023'te Ay'a astronot gönderecek

Kanada, Ay'a yeni kurulacak uzay istasyonu işbirliği kapsamında 2023'te Ay'a astronot gönderme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 22:07:00 -
Kanada 2023'te Ay'a astronot gönderecek

Kanada, Ay'a astronot gönderecek. Kanada Sanayi Bakanı Navdeep Bains yaptığı açıklamada, Ay Geçidi olarak bilinen yeni bir istasyon inşasının parçası olmak için ABD ile Gateway isimli bir anlaşmanın imzaladığını duyurdu. Anlaşmada, ABD'nin 2023'te yapacağı Ay uçuşuna bir Kanadalı astronotun katılması ve yapılacak olan ikinci uçuşa da bir Kanadalı astronotun daha katılması taahhüt edildi.

Kanada'nın Uzay Ajansı'na bağlı astronotlar Jeremy Hansen, David Saint- Jacques, Joshua Kutryk ve Jenni Sidey-Gibbons'ın yaptığı basın açıklamasında, Kanada'nın Apollo görevlerinden bu yana Ay'a ilk mürettebatlı görevde ABD'ye katılacağını ve 2023'teki bu yolculuğun 50 yılı aşkın bir süre sonra Ay yörüngesine çıkaracak olan Artemis 2'nin bir parçası olacağını aktardı.

2023'te yapılması planlanan yolculukta, Ay yörüngesinde dönülmesi ve Ay yüzeyinin keşfedilmesi beklenirken, yolculuğun Mars'a gelecekte yapılacak olan görevlere yardımcı olması bekleniyor.

Kanada Uzay Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Japon Muadiliyle birlikte ABD önderliğindeki çalışmanın partnerlerinden biri olurken, Rusya'nın da bu katılıma sıcak baktığı belirtiliyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü finans uzmanından bomba dolar tahmini! Tarih verdi
Ekonomi

Ünlü finans uzmanından bomba dolar tahmini! Tarih verdi

Finansal stratejist Tunç Şatıroğlu, dolarla ilgili bomba bir tahminde bulundu. Şatıroğlu, doların Mart ayında 7.26'ya kadar düşeceğini söyle..
Almanya'dan Altay tankına engel girişimi! Meydan okudu: Kursaklarında bırakacağız
Gündem

Almanya'dan Altay tankına engel girişimi! Meydan okudu: Kursaklarında bırakacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Altay Tankı'nın seri üretiminin Almanya'nın yükümlüklerini yerine getirmediği için gecik..
Biden muhalefeti desteklemeye başladı! “AK Parti yerine CHP olsa…”
Dünya

Biden muhalefeti desteklemeye başladı! “AK Parti yerine CHP olsa…”

Seçim döneminde AK Parti’yi yıkmak için Türkiye’deki muhalefeti destekleyeceğini söyleyen ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, seçildikten sonra ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay