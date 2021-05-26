  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa’da seyahat yeniden başlıyor
Haşdi Şabi Yeşil Bölge'ye baskın!
Başvurusu reddedilen Ahmedinejad konuştu
Macaristan’da Filistin’e destek eylemi
Gündem Kana bulayacaklardı! 6 terör örgütü TKP/ML üyesi tutuklandı
Gündem

Kana bulayacaklardı! 6 terör örgütü TKP/ML üyesi tutuklandı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde 6 ayrı ilçeye düzenlenen operasyonda yakalanan ve saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıkan terör örgütü TKP/ML’ye mensup 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 20:48:00 - 2021-05-26 21:58:08
Kana bulayacaklardı! 6 terör örgütü TKP/ML üyesi tutuklandı

İstanbul’da saldırı hazırlığında olan ve keşif görüntüleri ortaya çıkan terör örgütü TKP/ML’ye mensup 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Hücre yapılanmasına operasyon

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen terör örgütü TKP/ML’nin hücre yapılanmasını deşifre ederek 19 Mayıs’ta 6 ayrı ilçede operasyon düzenlemişti.

6 şüpheli tutuklandı

Operasyonla çökertilen söz konusu hücrenin 8 üyesi yakalanmıştı. Devlet büyüklerine, bürokratlara, siyasi parti ve emniyet hizmet binalarına yönelik saldırı hazırlığı yaptığı belirtilen aralarında örgütün sözde sorumluları Arzu Özdemir ve Ünal Yiğit’in de bulunduğu 8 zanlının emniyetteki ifade işlemleri bugün sona erdi. Emniyetten adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si savcılık tarafından serbest bırakılırken, geri kalan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Çok sayıda silah ele geçirilmişti

8 gün önce düzenlenen eş zamanlı baskınlarda uzun namlulu Kalaşnikof otomatik silah, bu silahlara ait 18 şarjör, 1 adet keskin nişancı gizleme kamuflajı, 1 el telsizi, 1 Belçika yapımı uzun namlulu tüfek ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

TBMM'de hazırlanan yeni vergi borcu yapılandırmasıyla Trafik cezası ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödememiş olanlara büyük indirim hakkı sağ..
AK Parti'den flaş Sedat Peker açıklaması!
Siyaset

AK Parti'den flaş Sedat Peker açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK'sından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, Sedat Peker'in geçmişte düzenlediği..
‘Fidanı’ bırak ‘bakanlık teklifine’ bak! İYİ Parti’yi rezil kepaze ettiler
Siyaset

‘Fidanı’ bırak ‘bakanlık teklifine’ bak! İYİ Parti’yi rezil kepaze ettiler

İYİ Partililerin, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu HDP'li Pervin Buldan'la birlikte fidan dikmesi nedeniyle eleştirmeleri hakkında konuş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay