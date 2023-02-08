Kan verdikten sonra asla bunları yapmayın!

Düzenli olarak kan bağışında bulunmak insan sağlığına yararları olan bir durum. Kan bağışı öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gereken şeyler var. Peki kan bağışı sonrasında neler yapmalı veya yapmamalı? İşte yanıtı...

Kan verdikten sonra bazı hususlara dikkat etmeli. Bunlardan biri de 2 saat boyunca sigara kullanma yasağıdır. Peki kan bağışı sonrasında neler yapmalı veya yapmamalı? İşte yanıtı...

KAN VERDİKTEN SONRA NELERE DİKKAT ETMELİ?

Kan bağışında bulunulan günde bol sıvı alınmalı, bağışı izleyen 2 saat boyunca sigara kullanılmamalıdır.

Araç kullanılacak ise kan bağışı sonrası 30 dakika içerisinde araç kullanılmamalıdır.

Kan bağışını takip eden 1 saat boyunca, kan dolaşımı reaksiyonlarının önlenmesi amacıyla uzun süreli ayakta durulmamalıdır.

Kan vermiş olduğunuz kolunuza yapıştırılmış olan koruyucu bant 2 saatten önce çıkarılmamalıdır.

Kan bağışı yapılan günde ağır uğraşılarda bulunulmamalıdır. Örneğin; planörcülük, paraşüt sporları, araba ve motorsiklet yarışı, dağcılık, dalgıçlık vs.

Bağış günü, vücudu aşırı yoran ve sıvı kaybına yol açan aktivitelerden (sauna, spor vs) kaçınılmalıdır.

Kan verilmiş olan kolla ilk birkaç saat ağır eşyalar taşınmamalıdır. Bu durum kanamaya yol açabilir.

Kan bağışından sonra baş dönmesi, baygınlık hissi olursa yere uzanmalı veya baş iki dizinizin arasına alınacak şekilde oturulmalıdır.

Alkol, ikinci yemek öğününden önce kullanılmamalıdır.

Tren makinistleri, ağır yük şoförleri, ağır iş makinesi operatörleri, vinç operatörleri, pilotlar, işleri gereği portatif merdiven veya şantiye iskelesine tırmanmak zorunda olan kişiler, yer altında çalışan madenciler gibi uzun süre bitkinlik ve yorgunluğa neden olan mesleklere sahip olan kişiler kan bağışında bulunduktan 24 saat sonra bu işleri yapabilirler.