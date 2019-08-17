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’Kan Ver Hayat Kurtar’ kampanyasına destek isteniyor

Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:47
’Kan Ver Hayat Kurtar’ kampanyasına destek isteniyor

Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, yaz mevsimi olması nedeniyle kan bağışında azalma olduğunu, yaz aylarında kana daha çok ihtiyaç bulunması nedeniyle tüm vatandaşları kan vermeye çağırdıklarını söyledi.


Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, ’Kan ver hayat kurtar’ kampanyasına destek istediklerini ifade etti.


Dr. Esra Yılmaz, “Yazmevsimi olması nedeniyle kan bağışında azalma yaşanıyor. Bir çok insan yaz mevsimi nedeniyle tatili gidiyor. Yaz aylarında kana ihtiyaç kış aylarına göre daha fazla oluyor.Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı, sivil toplum örgütü temsilcilerini kan vermeye çağırıyorum. Sağlıklı kişilerin kan bağışında bulunmasının hiçbir zararının bulunmuyor.Kan bağışından önce kant testlerini yapıyoruz. Her hangi bir kan vermesinde sakıncası olmayanlardan kan alıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:47
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