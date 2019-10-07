Kan tahlili normal değerleri ne olmalı? Detaylı kan tahlili hangi bölümde yapılır

Kan tahlili hastalanıp doktora giden aşağı yukarı her hastadan istenmekte. Hastalığın doğru teşhisi için kan testleri oldukça önemlidir. Kişiden kan alınarak yapılan testler neticesinde kan grubu belirlemek veya belirli hastalıkların tespitini yapmak amacıyla ilgili doktorlar tarafından kan testi tahlili istenmekte. Her hastaneye gidildiğinde istenen kan testi için hastalar da ister istemez kan tahlili çeşitleri neler, rutin kan tahlilinde nelere bakılır, detaylı kan tahlili hangi bölümde yapılır, kan tahlili değerleri, kan tahlili yaptırmak ne anlama gelir, kan tahlili sonuçları ne anlama gelir, kan tahlili normal değerleri ne olmalı? sorularını sormakta. Kan tahlili nasıl yorumlanır? HGB nedir? HGB hormonu nedir? HGB neden önemlidir?

Kan alınarak yapılan tetkiklere, genelde kan tahlili denilmektedir. Kan tahlili, bir testin adı değildir, kan alınarak yapılan tetkiklerin tümü için kullanılmaktadır. Gerçekte, kandan çalışılan laboratuvar testlerinin sayısı 1000’den fazladır. Bunların tümüne de kan tahlili denilmektedir. Kan tahlili içinde yer alan herhangi bir testi tarif etmek için ise, bizzat o testin adını belirtmek gerekir. Örneğin, kan şekeri testi, kan üre testi gibi. Her kan tahlili tüm hastalıkların anlaşılmasına imkan sağlar mı? Kan tahlili yapıldığında her şey belli olmaz sadece istenen tetkikin sonucu alınır.

Yani kan şekeriniz ölçüldüğünde bunu öğrenirsiniz ama gizli sarılık olup olmadığınızı öğrenemezsiniz. Sadece bir kaç dakikalık bir zaman harcanılarak, bir iki tüp kanla, mevcut hastalığınızla ya da ileride sizi bekleyen hastalıkların neler olabileceğinin analizini kan tahlili sonucuna göre görebilirsiniz. Gut hastalığı, böbrek yetmezliği, şeker, karaciğer fonksiyonlarınızın çalışıp çalışmadığı, romatizma, gizli sarılık, enfeksiyon gibi çok ciddi pek çok hastalık bir damla kanla ortaya çıkabiliyor.

Kan tahlillerinin yalnızca hastalık teşhisi konusunda işe yaradığını düşünmeyin. Bu analizler sayesinde ileride başınıza gelebilecek bazı sağlık sorunları da problem ortaya çıkmadan yıllar önceden anlaşılabiliyor.

Laboratuvar analizleri yalnız kan numuneleriyle de gerçekleştirilmiyor. İhtiyaç duyulduğu zaman idrar örnekleri, boğaz ve burun sıvıları, hatta eklemlerden, omurilikten alınan sıvı örnekleri de biyolojik değişiklikleri araştırmak ve biyokimyasal parametreleri kontrol etmek amacıyla kullanılabiliyor. Bu testlerin sizi hastalıktan korumak ya da bazı sağlık sorunlarınızı erkenden teşhis etmek amacıyla da yapılabileceğini bir kenara not edin. Kan tahlilinde HGB oldukça öneme sahiptir. HGB, vücudun sağlıklı işleyişi açısından kuşkusuz büyük bir öneme sahip. Peki, HGB nedir? HGB hormonu nedir? Neden önemlidir?

Hemogram nedir? Hemogram nasıl yorumlanır?

Hemogram, tam kan sayımı demektir. Kanda yer alan lökosit ( Beyaz küre/ akyuvar) , eritrosit ( kırmızı küre/ alyuvar) , hemoglobin, hematokrit, trombosit gibi kan hücre elemanlarının sayılarını ve oranlarını veren testler bütündür. Çok şey anlaşılabilir. Hemogram, birçok hastalık konusunda ön fikir veren çok değerli bir kan tahlilidir.

Hemogram testi ile, herhangi bir infeksiyon (iltihabı durum) var olup olmadığını anlayabiliriz. Ayrıca, bu infeksiyonun bakteriyel mi, yoksa virüslere bağlı bir infeksiyon mu olduğunu büyük oranda anlayabiliriz. Hemogram testi ile, kansızlık olup olmadığını anlayabiliriz. Hatta, kansızlığın ne tür bir kansızlık olduğunu da büyük oranda öngörebiliriz. Lösemilerin (kan kanseri) çoğunluğunu, bir hemogram testi ile kabaca tahmin edebiliriz. Hemogram raporundaki eozinofil artışı ile, kişide allerjik bir durum olduğunu tahmin edebiliriz.

HGB nedir?

HG veya HGB olarak bilinen hemoglobin, vücudun tüm bölümlerine oksijen taşımakla yükümlü olan protein çeşitlerinden bir tanesi. Bu bileşen, birbirine bağlı 4 farklı protein molekülünden oluşuyor. Üstelik bebeklerde, hamilelerde ve yetişkinlerde farklı değerleri gösteriyor. İçerisinde yer alan demir bileşeni, vücudun işleyişinden sorumlu olurken diğer yandan da kana kırmızı rengini veriyor. Ayrıca kırmızı kan hücrelerinin şeklinin korunmasında da yine bu HGB değerleri sorumlu oluyor.

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