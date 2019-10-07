Kan tahlili MCV nedir? Normal WBC değeri kaç olmalı MBG RBC HCT WBC değerleri sorgula

Kan tahlili mcv nedir, kan tahlili hgb nedir, kan tahlili rbc nedir, kah tahlili Iym nedir? soruları hastalar tarafından sorgulanmakta.Kan sayımında nelere bakılır? WBC MCV denilen Lökosit (akyuvar), trombosit (PLT) sayısı ve eritrosit (alyuvar) sayısına bakılmakta. Hamile olmayanlarda MCV değeri 10 bindir. Kan tahlilindeki MCV ne anlama gelir? MCV (Ortalama Eritrosit Hacmi) değeri, kırmızı kan hücrelerinin ortalama hacmini gösterir. Kandaki MCV değerinizi ise basit bir kan tahlili ile öğrenebilirsiniz. Alyuvarların ortalama hacimlerini gösteren MCV (Mean Corpuscular Volume), belli bir değerin altında veya üstünde ise bir hastalık habercisi olabilir. kan tahlili HGB nedir, hemoglobin kan tahlili neden yapılır? Peki, Kan tahlili MCV nedir? MCV yüksekliği ve düşüklüğü nedir? Gebelikte MCV değerleri ne olmalı?

Damardan alınan kanda otomatik olarak sayım yapan aletler tarafından kanın çok çeşitli parametreleri belirlenir. Lökosit (akyuvar) sayısı , eritrosit (alyuvar) sayısı, eritrositlerin ortalama hemoglobin içeriği, büyüklükleri, trombosit sayısı, hemoglobin ve hematokrit değeri dışında daha çok sayıda parametre belirlenir. Kansızlık tanısı konarak bunun demir eksikliği, B12 ve/veya folik asit vitamini eksikliği veya kalıtsal bir hastalığa bağlı olup olmadığı konusunda genel bir fikir edinilir. Lökosit sayısı gebeliğe bağlı fizyolojik artışın üstüne çıktığında (12.000 ve üzeri) enfeksiyona, aşırı düşmesinde ise akyuvar yapımını bozan bir hastalığa işaret edebilir.

Kan tahlili MCV nedir?

Ortalama Eritrosit Hacmi olarak da adlandırılan MCV kan testi, tam kan sayımı (CBC veya FBC) testinin bir parçası olarak yapılan ve kırmızı kan hücrelerinizin her birinin ortalama boyutunu veya hacmini belirleyen bir kan testidir. MCV ayrıca bazen Ortalama Hücre Hacmi olarak da adlandırılır. Kırmızı kan hücreleri tabla şekillidir ve hemoglobin adı verilen ve akciğerlerimizden oksijenin gerekli olduğu vücut hücrelerine taşınmasına yardımcı olan molekülü içerir.

MCV yüksekliği nedir?

Kırmızı hücrelerin etkili olması için doğru hacimde veya büyüklükte olması gerekir. Bir yetişkinde normal bir kırmızı kan hücresi hacmi yaklaşık 80 -100 fL’dir (fL, MCV’nin ölçüldüğü birim olan Femtoliter’dir. Güç, eksi 15 Litre veya 0.000000000000000001 Litre’ye yükseltilmiş 10 ile aynıdır).

Bu değer çocuklarda farklıdır.

– Doğumda yaklaşık 106 fL

– 3 aylıkken, 95 fL’dir.

– 1 yaşında, 70 ila 86 fL arasında bir yer

– 3-6 yaşlarında, 73 – 89 fL’dir.

– 10-12 yaşları arasında MCV 77-91 fL olur.

Düşük MCV’nin ortak nedenleri nelerdir?

– B6 vitamini eksikliği

– Kan kaybı (adet, ülser gibi nedenlerle)

– Talasemi

– Kronik bir hastalık

– Kurşun zehirlenmesi

– Demir eksikliği anemisi

– Yeme bozukluğu – anoreksiya nervoza, bulimia

Gebelikte MCV değerleri ne olmalı?

Gebelik döneminde MCV değeri, ilk 3 ayında 79-93 fl, ikinci 3 ayında 85,8-99,4 fl, son 3 ayda ise 82,4-100,4 fl aralığı normal kabul edilmektedir. Trombosit (PLT) sayısı hamilikte son üç aylık dönemde bu 150 binin altına düşebilir. Kan değerlerine bakılırken ise hemogrobin kan tahlili istenir. Hemogrobin kan testinde 10.5 gibi değerlerin altındaki hastaları kansızlık olarak kabul edilmekte.

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