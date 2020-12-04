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Sağlık 'Kan sulandırıcı ilaçların piyasada bulunmadığı' iddia edilmişti! Bakanlıktan flaş açıklama
Sağlık

'Kan sulandırıcı ilaçların piyasada bulunmadığı' iddia edilmişti! Bakanlıktan flaş açıklama

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), kan sulandırıcı ürünlerin piyasada bulunamadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 19:50:00 -
'Kan sulandırıcı ilaçların piyasada bulunmadığı' iddia edilmişti! Bakanlıktan flaş açıklama

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Kan Sulandırıcı İlaç Piyasada Bulunamıyor" başlıklı haberler üzerine, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan (TİTCK) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de üç farklı firmanın kan sulandırıcı ürünlerinin ruhsatlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Halihazırda iki firmanın ürünleri piyasada bulunmaktadır. Söz konusu ürünlerin tedarik süreçleri Bakanlığımızca yakından takip edilmekte; stok bilgileri İlaç Takip Sistemimiz üzerinden an be an takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kan sulandırıcı ürünlerin bilinen endikasyonlarının dışında Kovid-19 tedavisinde de kullanıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla tüm dünyada bu ilaçlara talep artmıştır. Ülkemizde de ürünlerin bir kısmı hastanelerimize yönlendirilmekte, bu durum serbest eczanelerimiz aracılığıyla hastalarımıza sunulan ürünlerin miktarında, zaman zaman azalmaya yol açabilmektedir. Ancak kan sulandırıcı ürünlerin piyasada bulunamadığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Bu süreçte kan sulandırıcı ürünlerin piyasaya arzını artırmak maksadıyla artan etken madde fiyatları sebebi ile Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nda (FDK) ürünlere üç kez fiyat artışı verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca firmalarla düzenli olarak görüşmeler yapılmakta olup bir firmanın ülkemizde yeni üretim hattı açma talebi Bakanlığımızca desteklenmektedir. Hem serbest eczanelerimiz üzerinden yapılan talebin, hem de hastanede yatan hastalarımız için yapılan taleplerin kısa zamanda karşılanmasına yönelik tedbirler alınmaktadır. Bakanlığımız, kan sulandırıcı ilaçlarda olduğu gibi ülkemizde ruhsatlı tüm ilaçların stok kontrollerini düzenli olarak yapmakta; kritik stok seviyelerinde müdahale etmekte ve zamanında önlemler alarak hastalarımızın ilaca erişimini kesintisiz sağlamaktadır."

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