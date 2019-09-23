Kan sulandıran yiyecekler nelerdir? Hangi yiyecekler kanı sulandırır?

Kan sulandırıcı ilaç kullananlar bu meyveleri daha az tüketmelidirler.Örneğin kiraz aspirin etkisi yaptığından kanı aşırı sulandırır.

Kan sulandırıcı meyvelerin ortak noktası C vitamini ihtiva eden meyve grupları olmalarıdır. Bunlar Portakal, limon ve greyfurt başta olmak üzere, kiraz ve kara üzüm kan sulandırıcı meyveler arasında yer almaktadır.

Sarımsak, zeytinyağı, zerdeçal, kırmızı biber, papatya ve karanfil çayı da kan sulandıran yiyeceklerdir.

Kanımızın aşırı koyulaşması dolaşımını yavaşlatır ve bazı bölgelerde kan pıhtıları oluşur. Oluşan bu kan pıhtıları damarların tıkanarak felç ve kalp krizi gibi ani rahatsızlıklara sebebiyet verir. Bunu önlemek için özellikle kalp hastalarına kan sulandırıcı ilaç takviyesi yapılır.

KAN SULANDIRAN YİYECEKLER HANGİ ARALIKLARLA YENMELİDİR?

Meyve tüketimi aşırıya kaçmamak şartıyla bir zamana bağlanamaz. En güzeli her yemekten yarım veya 1 saat önce ve yemeklerden 2 saat kadar sonra olmak üzere 3-4 defa ara öğün olarak günlük meyve tüketebilirsiniz.