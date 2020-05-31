Kan stoku azalınca harekete geçtiler

Manisa Kent Konseyi ile 150 binden fazla nüfusa hitap eden Manisa Hemşehri Kültürleri ve Dayanışma Derneği üyeleri pandemi sürecinde azalan kan bağışına destek vermek amacıyla Kızılaya kan bağışında bulundu.

Dilaver Vardarer Kan Alma Birimi önünde düzenlenen kan bağış kampanyasına Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, Manisa Hemşehri Kültürleri ve Dayanışma Derneği Başkanı Ragıp Güneş, Manisa Kan Bağış Merkezi Müdürü İsmet Nardal katıldı.

Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, “Pandemi sürecinde farkındalık çalışması yapmak istedik. Kızılay ülkemizin en önemli kurumlarından birisi. Ülkemizin her türlü yardımında destek veriyor. Manisa’daki ve ülkemizdeki vatandaşları kan bağışı yapmaya avdet ediyoruz. Manisa Kent Konseyi ve Hemşehri Kültürleri ve Dayanışma Derneği olarak bu tür etkinliklerimiz devam edecek.” dedi.