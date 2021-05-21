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Teknoloji Kan kaybeden WhatsApp'tan kafa karıştıran 'Türkiye' açıklaması!
Teknoloji

Kan kaybeden WhatsApp'tan kafa karıştıran 'Türkiye' açıklaması!

WhatsApp'ın veri paylaşımı öngören gizlilik sözleşmesinin kullanıcılar tarafından onaylanmasının zorunlu tutulmasının ardından büyük tartışmalar yaşanmıştı. Çok sayıda kişinin WhatsApp kullanmayı bıraktığı Türkiye'de güncellemenin yürürlüğe girmeyeceğinin Rekabet Kurumu'na bildirildiği belirtilmişti. WhatsApp'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, henüz net bir durumun olmadığı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 21:16:00 -
Kan kaybeden WhatsApp'tan kafa karıştıran 'Türkiye' açıklaması!

Dünyanın en çok kullanılan haberleşme uygulamaları arasında yer alan WhatsApp geçtiğimiz aylarda açıkladığı güncellemesinde, veri gizliliği politikasında değişiklik yapıldığını belirtip, kullanıcıların gönderilen sözleşmeyi onaylamasını zorunlu tutmuştu. WhatsApp'ın bu hamlesinin ardından başta Türkiye'de olmak üzere çeşitli ülkelerdeki çok sayıda kullanıcı, uygulamayı kullanmayı bırakmıştı.

Rekabet Kurumu sorgulamaya aldı

Son olarak Türkiye'de WhatsApp'ın veri sözleşmesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Rekabet Kurumu'nun WhatsApp'ın 'veri hırsızlığı' tartışmalarına yol açan sözleşme dayatmasına karşı verdiği girişimler sonuç verdi. Kurumun başlattığı soruşturma kapsamında savunması alınan WhatsApp, güncellemenin Türkiye'de yürürlüğe girmeyeceğini kurula bildirdi.

WhatsApp'tan açıklama: Henüz net değil

Türkiye'deki WhatsApp kullanıcıları Rekabet Kurumu'ndan gelen karara sevinirken, WhatsApp'tan Türkiye ile ilgili kafa karıştıran açıklamalar geldi. Habertürk'te yer alan habere göre WhatsApp, Türkiye ile ilgili henüz net bir karar olmadığını belirterek, "Güncellemenin Türkiye'yi kapsamayacağına dair kesin bir kararımız henüz bulunmuyor. Atılacak adımlar için ilgili makamlarla görüşmeye devam ediyoruz ve herkes için güvenlik ve gizlilik esaslı iletişim sağlamak konusundaki kararlığımızı koruyoruz" açıklamasında bulundu.

"Kademeli olarak hayata geçirmeye devam ediyoruz"

WhatsApp, açıklamasında güncellemelerin çoğunluk tarafından kabul edildiğini ve tüm dünyada kademeli olarak hayata geçirildiğini belirterek, "Güncellemenin Facebook ile veri paylaşımı haklarını genişletmediğinin ve kullanıcılarımızın arkadaşlarına veya ailelerine yolladığı kişisel mesajların gizliliğini etkilemediğinin altını çizmek isteriz. Güncellememizi tüm dünyada kademeli olarak hayata geçirmeye devam ediyoruz. Ayrıca dünya genelinde, güncelleme onayına sunulan kullanıcıların çoğunluğunun güncellemeyi kabul ettiğini belirtmek isteriz" ifadelerine yer verdi.

WhatsApp'ın ardından meydana gelen kafa karışıklığının nasıl çözüleceği ise henüz bilinmiyor. Rekabet Kurumu'ndan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

 

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Yorumlar

Hasan

Ya whatsapp i birakip telegrama bip e gecelimde her konusmamiz dinlensin.
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Cumhur

Bence, Üst akıl devrede.Sosyal Medya idarecileri 2023 e kadar Türkiye de sahnelenecek provoke için hazırlık yapıyorlar.
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