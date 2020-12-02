Kan grupları ve koronavirüs arasındaki ilişki

New York Üniversitesi koronavirüs ve kan grupları arasındaki ilişkiyi araştırdı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya, Nature dergisinde yayınlanan araştırma sonuçları ile ilgili bilgileri paylaştı. Dr. Kaya, "0 kan grubundaki kişiler koronavirüsü daha hafif, B kan grupları ise ağır geçiriyor. Kan grubu AB olanlarda can kaybı veya yoğun bakım sürecine daha fazla rastlanıyor. Ancak hangi kan grubuna sahip olursak olalım, tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor." dedi

'B grubu ağır geçiriyor'

Kan gruplarının koronavirüsten koruyucu bir yönü olmadığını vurgulayan Dr. Betül Kaya, şunları söyledi:

"Araştırmaya göre; A kan grubundaki kişilerin koronavirüse yakalanma oranları daha yüksek iken B kan grubundakilerin hastalığı daha ağır geçirdiğini orataya çıkıyor. AB kan grubuna sahip kişilerde ise can kaybının fazla olduğu belirlendi. 0 kan grubu olan kişilerin koronavirüs salgınını daha hafif atlattığı ortaya çıktı. Ama bu, 0 kan grubuna sahip kişilerin koronavirüse yakalanmayacağı anlamına gelmiyor."

'Artık gençlerde de ağır geçebiliyor'

"Koronavirüs enfeksiyonunun ilk ortaya çıktığı dönemlerde yaşlı ve kronik hastalığı olanlarda hastalığın ağır seyrettiği düşünülüyordu. Ancak genç ve kronik hastalığı olmayan kişilerin de hastalığı ağır geçirdiği görüldü."

Kan gruplarına göre enfeksiyon, entübasyon ve ölüm riski

Enfeksiyon riski (Yüksek riskten aza): A, B, 0, AB

Entübasyon riski (Yüksek riskten aza): B, AB, 0, A

Ölüm riski (Yüksek riskten aza): AB, 0, A, B