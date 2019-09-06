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Kan grubuna göre beslenme nedir? | Hangi kan grubu ne yemeli?

Kan grubuna göre beslenme, kişinin vücudundaki farklılıkları bilerek, o kanın kaldırabileceği tarzda besinler yemesinden kaynaklanır. Bu, belirli kan gruplarının, bazı besinleri tüketip, bazılarını tüketmemesi gerektiği algısını doğurmamalıdır. Peki ama kan grubuna göre beslenme nedir? Hangi kan grubu nasıl beslenmelidir? İşte bütün detaylar...

06 Eylül 2019 Cuma 16:16
Kan grubuna göre beslenme nedir? | Hangi kan grubu ne yemeli?

Kan grubuna göre beslenme, kişinin vücudundaki farklılıkları bilerek, o kanın kaldırabileceği tarzda besinler yemesinden kaynaklanır. Bu, belirli kan gruplarının, bazı besinleri tüketip, bazılarını tüketmemesi gerektiği algısını doğurmamalıdır. 

Sadece, ''Sindirim, besinlerin yararlarının sağlanması, işlenmesi ve besinlerin taşınması olayı, kan tarafından gerçekleştirildiği için, bazı besinler, kana ağır gelebilir'' demek oluyor.

Bu nedenle, aşağıdaki listede bulunan besinlere göre, dikkat etmeniz ve düzeyli tüketmeniz gereken besinleri öğrenebilirsiniz. Eğer bir besini tükettiğinizde şişkinlik ya da yorgunluk gibi şikayetler meydana geliyorsa, bu sebepten dolayı olabilir. Dolayısıyla o besini az tüketmeli ya da tüketmeden önce önleminin almalısınız.

Ülkemizdeki kan grubu dağılımı şu şekildedir...

A rh %37,8

0 rh %29,8

B rh %14,2

AB rh %7,2

A rh %4,7

0 rh %3,9

B rh %1,6

AB rh %0,8 

 

 

A grubu nasıl beslenmelidir?

A kan grubunun yerleşik hayatın başladığı ve avcılığın yavaş yavaş -nispeten- azaldığı dönemde, tarım faaliyetleri sebebiyle ortaya çıktığı kabul edilir. Bu nedenle 'et ve süt ürünleri, A kan grubunu taşıyan kişileri rahatsız eder ve kilo aldırır' olarak kabul edilir.

  • Kırmızı et ve inek sütünü fazla tüketmemeleri gerekir.
  • Deniz canlılarının büyüklerini tüketmemesi gerekir.
  • Piyasada bulunan boyanmış zeytin ve boyanmış-işlenmiş gıdaları tüketmemeleri gerekir.
  • Tavuk, hindi, yumurta, yoğurt, keçi peyniri-sütü, pirinç, kaşar, mısır, kestane, susam, barbunya, badem, turp, nohut ve her türlü sebze meyveyi yiyebilirler.

B grubu nasıl beslenmelidir?

Göçebe yaşantıların bir eseri olduğu düşünülen bu kan grubu; her türlü süt ve süt ürününü rahatlıkla tüketebilirken, bazı etleri dikkatle yemesi gerekir.

  • Koyun, keçi, hindi, alabalık, sardalya, levrek, mezgit, havyar, bey balığı, yumurta, süt ve ürünleri, doğal yağlar, fasulye, yulaf, patlıcan, kereviz, pancar, erik, karpuz, üzüm, incir, vişne, patates, acı ürünler, reyhan, yeşil çay yiyebilirler.
  • Kabuklu deniz canlılarından uzak durması gerekir.
  • Paketli, jelatinli, glikoz ve fruktoz içeren her türlü besinden uzak durması gerekir.
  • Dondurma, sakız, yer fıstığı, susam, hindistan cevizi, buğday, domates, enginar, aloe vera ve tarçından uzak durmalıdır. 

AB grubu nasıl beslenmelidir?

Modern yaşantının bir ürünü olan bu kan grubu, karma besinlerle hayatını sürdürmelidir.

  • Koyun, tavuk ve hindi gibi etleri tüketirken, inek etinden uzak durmalıdır.
  • Süt ve süt ürünleri, buğday ve her türlü bakliyat yiyebilir.
  • Doğal yağ içeren besinleri fazla olmaması şartı ile tüketebilir.
  • Her türlü meyve ve sebze tüketebilir.
  • Deniz mahsulleri, susam, karabiber, katıyağ, zeytin ve sirkeden uzak durmalıdır.

0 grubu nasıl beslenmelidir?

İlk insanların kan grubu olarak bilinir ve avcılık zamanında olduğu var sayıldığı için, her türlü etin yenmesinde sakınca görülmez.

  • Katı yağlardan uzak durmalılardır.
  • Sebzelerden gelen proteinleri ve süt ürünlerini kolay bir şekilde hazmedemezler. Bu nedenle dikkat etmelidirler.
  •  Mercimek ve benzeri kuru baklagillerden uzak durmalıdırlar.
  • Proteinsiz sebze ve meyveleri rahatlıkla tüketebilirler.
  • Her türlü et ve et ürününü rahatlıkla tüketebilirler.
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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:16
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