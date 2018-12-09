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Kan grubu A olanlar tavuk ve balık yemeli

Sabit beslenme ve çevre koşullarına kolaylıkla uyum sağlama özelliğine de sahip bulunan A grubu taşıyıcıları, zengin çeşitlilikte düşük yağlı gıdalarla sebze ve hububat dengesini sağlamalı.

09 Aralık 2018 Pazar 15:36
Kan grubu A olanlar tavuk ve balık yemeli


Bu grubun kilo vermesini destekleyen gıdalar arasında soya ürünleri ve sebze bulunuyor.

Kan grubu A olanlara kırmızı et kesinlikle yasaktır! Tavuk ve balık yemeleri tavsiye edilir. Onların bağışıklık sistemi dayanıklıdır. Yerleşik beslenme ve çevre koşullarına kolayca uyum sağlar.

Stresi yenebilirler. Güçlü ve sağlıklı kalmak için sebze ağırlıklı beslenmelidirler.

Soya proteinleri, tahıl ürünleri ve sebzeler yemelidirler. Sebze daha çok çiğ ya da buharda pişirilerek yenilmelidir.
Brokoli, havuç, balkabağı, ıspanak, sarmısak, meyvelerden erik, vişne onlara yararlıdır.

Uzak durmaları gerekenlere gelince: Kırmızı et başta geliyor. Çünkü bu gruptakiler et yedikleri zaman ağırlık hisseder, enerji kaybına uğrarlar. Ayrıca et yağ olarak vücutta depolanır.

Sütlü besinler onlarda metabolizmayı yavaşlatır.

Salam, sosis, kavurma, biber, domates, patates ve lahana uzak durmaları gerekenler arasında..

Mandalina, portakal gibi turunçgiller de onlara yaramıyor.

Aşırı tuz ve çikolata tüketimi mide kanseri riskini artırıyor, kan grubu A olanlarla erkekleri mide kanseri tehdit ediyor.

Mümkün olduğunca doğal besin alın.

B12 vitamini eksikliğine karşı tedbirli olun.

Dozunun yüksek olmaması koşuluyla C vitamini takviyesi alın. (250 miligramı aşmamalı.)

Orta yaşlılar günde 300-600 miligram kalsiyum takviyesi almalı. Bildiğiniz gibi vücut demir ihtiyacını kırmızı etten giderir. A grubunun diyetinde kırmızı et bulunmadığı için doktor kontrolünde demir takviyesi yapılmalıdır.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 15:45
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