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Sağlık Kan grubu A olanlar dikkat!
Sağlık

Kan grubu A olanlar dikkat!

Yapılan bir araştırmada, özellikle kan grubu A olanların yeni tip koronavirüse yakalanma ihtimalinin daha yüksek olabileceği ortaya konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 17:38:00 -
Kan grubu A olanlar dikkat!

Yapılan bir araştırmada, özellikle kan grubu A olanların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma ihtimalinin daha yüksek olabileceği ortaya konuldu.

"Blood Advances" dergisinde yayımlanan çalışmada, Kovid-19 ile kan grupları arasındaki ilişki incelendi. Çalışmada, virüsün özellikle solunum hücrelerinde bulunan A grubu kanı etkilediği kaydedildi.

Laboratuvar deneyleri, Kovid-19'un enfeksiyonu hızla başlatacak şekilde hücrelere doğrudan bağlayan bölümünün, aynı zamanda A grubu kanla ilişkili eşsiz moleküllere tutunduğunu gösterdi.

ABD'nin Boston şehrindeki Brigham ve Kadın Hastanesinden Dr. Seean Stowell, "Virüsün kan gruplarıyla nasıl iletişime girdiğini daha iyi anlayabilirsek, yeni ilaçlar ya da virüsü önleme yöntemleri bulabiliriz." dedi.

Stowell, çalışmanın, kan grubunun Kovid-19 enfeksiyonu üzerindeki etkisinin bir kısmını açıklayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce yapılan çalışmalarda da kan grubu A olanlarda Kovid-19 görülme oranının daha yüksek olduğu ve daha ağır semptomlar geliştirme eğilimi tespit edilmişti.

Diğer yandan, kan grubu 0 olanların Kovid-19'a karşı önemli ölçüde daha dirençli olduğu gözlenmişti.

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