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Yerel Kan emicilere operasyon
Yerel

Kan emicilere operasyon

Adıyaman'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 20:29:00 -
Kan emicilere operasyon

Adıyaman'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 3 zanlı yakalandı, yapılan aramalarda, 2 av tüfeği, 33 mermi, 5 şarjör ve not kağıtları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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