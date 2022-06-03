  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem "Kan emicilere" operasyon
Gündem

"Kan emicilere" operasyon

Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde "kan emici" olarak ifade edilen tefecilere yönelik operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 14:19:00 -
"Kan emicilere" operasyon

Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 2 ilçede operasyon düzenledi.

Ekipler, 11 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda K.A, A.A, Y.Y, B.E, A.Y, A.C. ve E.D'yi gözaltına aldı.

Adreslerde, senet ve satış sözleşmeleri ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay