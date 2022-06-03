"Kan emicilere" operasyon
Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde "kan emici" olarak ifade edilen tefecilere yönelik operasyon düzenlendi.
Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 2 ilçede operasyon düzenledi.
Ekipler, 11 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda K.A, A.A, Y.Y, B.E, A.Y, A.C. ve E.D'yi gözaltına aldı.
Adreslerde, senet ve satış sözleşmeleri ele geçirildi.