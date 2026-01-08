  • İSTANBUL
Kan emici ABD sözde yardımları askıya aldı! Alın yardımınızı başınıza çalın

Terör devleti İsrail'e arpasını veren kan emici Amerika, Somali’ye yönelik sözde yardımlarını askıya aldı.

ABD, Somali hükümetinin gıda yardımlarına el koyduğu gerekçesiyle ülkeye yönelik tüm yardımların askıya alındığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somalili yetkililerin Dünya Gıda Programı’na ait ABD fonlarıyla desteklenen bir depoyu tahrip ettiği ve yoksul siviller için ayrılan 76 ton gıda yardımına el koyduğu iddiaları üzerine Somali federal hükümetine yapılan tüm yardımların askıya alındığı ifade edildi.

 

"ABD yardım programlarını askıya almıştır"

Açıklamada, "Trump yönetimi, hayat kurtaran yardımların israfına, çalınmasına ve amacından saptırılmasına karşı sıfır tolerans politikası izlemektedir. Dışişleri Bakanlığı, Somali federal hükümetine fayda sağlayan ve tüm devam eden ABD yardım programlarını askıya almıştır. Yardımın yeniden başlatılması, Somali federal hükümetinin kabul edilemez eylemlerinden dolayı sorumluluk üstlenmesine ve uygun düzeltici adımları atmasına bağlı olacaktır" denildi.

Yardımların askıya alması kararı, Başkan Donald Trump yönetiminin ABD’deki Somalili mültecilere ve göçmenlere yönelik eleştirilerini artırdığı dönemde geldi.

