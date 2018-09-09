0553 313 94 23

Kan dondurdu! Babasını öldürüp Facebook'tan not paylaştı

Gaziantep'te, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Gökhan D. (26), babası Hilmi D'yi (57) tüfekle vurarak öldürdü. Babasını katleden uyuşturucu bağımlısı genç cinayet sonrası sosyal medya hesabından "Herkese elveda cezaevine" notuyla fotoğrafını paylaştı.

09 Eylül 2018 Pazar 14:05
Kan dondurdu! Babasını öldürüp Facebook'tan not paylaştı

Olay, dün akşam saatlerinde, Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Gökhan D., eve gelip, babası Hilmi D. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Baba- oğulun tartışması, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada Gökhan D., evde bulunan tüfeği alıp, babasına ateş ederek, kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Hilmi D.'yi ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen Hilmi D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olay sonrası kaçan Gökhan D.'yi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDA 'ELVEDA' YAZMIŞ

Emniyete götürülen ve evli olduğu belirtilen Gökhan D.'nin, babasını tüfekle vurduktan sonra sosyal medya hesabından 'Herkese elveda cezaevine' notuyla kendi fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

Öte yandan Hilmi D.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınıp, toprağa verildi.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 14:05
  1. Gaziantep
  2. baba
  3. gaziantep

YORUM YAZ

  • HUZESIJONHUZESIJON47 dk önce
    ISTE ANA BABA DEDIKLERIMIZ COCUKLARINA ILGI GÖSTERMEZSE SONUNDA COCUKLARI YA UYUSTURUCUYA VEYA FUHUSA GIDERLER EN BÜYÜK SORUNLUSU BABASIDIR BENCE BU COCUK EN DOGRUSUNU YAPMIS EGER BABASI ILGI VERSEYDI BU GENCIN HAYATI BAMBASKA OLURDUÖLEN BABA DENILEN DANAYA DEGIL GENC DELIKANLIYA YAZIK.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

DEAŞ petrol hattına saldırdı! Yaralılar var
  1. DEAŞ petrol hattına saldırdı!..
  2. 13. katta çalışan işçinin rahatlığı,..
  3. Ronaldo 100 bin Pakistanlıyı kurtardı
  4. Birinci lig ekibinden Volkan Şen ve..
  5. Bariyerlere giren sürücü feci şekilde..
  6. Mekke'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
  7. Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım..
  8. Emine Erdoğan'a 'İnsani Hizmet Takdir..
  9. Kaçak define avcıları suçüstü yakalandı!
  10. Vatandaşa ‘Ülkeniz için savaşır..
  11. Sene 1979... Erdoğan tiyatro sahnesinde
  12. Irak'tan İran'a sert tepki! "Kabul..
  13. 71'lik ihtiyar delikanlı, 45'inci..
  14. Araç kullanırken baygınlık geçirdi,..
  15. Soylu ülkelerine dönen Suriyeli..
  16. Bakan Varank yerinde inceledi, dünya..
  17. Kan dondurdu! Babasını öldürüp..
  18. İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
  19. Theresa May'i, intihar bombacısına..
  20. Fransa Savunma Bakanı Florence..
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi
Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi

Günün Karikatürü

09 Eylül 2018
Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?